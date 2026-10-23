資金持續自高成長股抽離 法人點名金融股有這兩大優勢

美股四大指數22日漲跌互見，近期市場資金從高動能股轉向傳產及金融股，帶動生技醫療、運輸以及金融等類股表現較為突出，其中，在美股後續報酬更仰賴企業獲利、而非本益比持續擴張的情況下，金融股具備估值較低且獲利具支撐的優勢，可望受惠資金再配置。

昨日僅道瓊指數收紅，上漲11.89點或0.02%，收在52,867.98點，上漲11.89點或0.02%、標普500指數收在7,663.43點，下跌93.73點或1.21%、那斯達克指數收在26,008.85點，下跌694.00點或2.6%、費城半導體指數收在10,731.97點，下跌773.58點或6.72%。

中信特選金融經理人張苡琤表示，美國金融股基本面仍偏正向，摩根大通對2027年淨利息收入的展望優於市場預期，花旗營運效率持續改善；富國銀行短期手續費收入雖較弱，但淨利息收入仍有支撐，顯示產業並非全面轉弱，而是個股表現開始分化。

利率維持較高水準，市場甚至仍有升息預期，銀行固定利率資產陸續以較高利率重新計息，有助利差及淨利息收入維持高檔。評價方面，金融類股未來12個月預估本益比約15倍，低於標普500指數的約19倍。

中信特選金融第一大持股為摩根大通，並持有富國銀行、花旗等銀行股，同時布局摩根士丹利、貝萊德、標普全球、芝加哥商品交易所、高盛及洲際交易所等金融服務及金融數據企業，投資人透過相關ETF，即可同時參與銀行獲利、資產管理及資本市場商機。