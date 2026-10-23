越股反彈 法人：未來一個月中性偏多

近一周全球股市持續震整理，而越南股市展開反彈，表現相對突出，截至10月22日富邦越南（00885）本周來上漲2.4%，表現位居海外原型股票ETF之冠。

富邦越南經理人陳仲愷表示，根據越南當地券商研究報告，越南對外貿易表現明顯改善，結束長達九個月的貿易逆差局面，主要受惠電子產品、電腦及零組件出口強勁成長，年增幅高達112.7%，帶動9月貿易收支轉為順差12.7億美元，且順差態勢延續至10月上半月。

展望後市，預期越南出口動能可望延續至年底，維持雙位數成長，尤其全球人工智慧（AI）投資需求持續擴張，將進一步帶動電子及科技相關產品出口。同時，越南積極推動出口市場多元化，深化與歐盟、韓國等市場的經貿合作，並加速洽談新自由貿易協定，有助提升出口競爭力，為經濟成長增添動能。

越南第3季經濟成長率達9.95%，優於市場預期，主要受惠公共投資執行進度加速，以及出口與製造業動能回升，顯示整體經濟基本面仍具韌性。

儘管近期受到美債殖利率維持高檔、外資持續流出等因素干擾，越南股市短線表現相對疲弱，但隨經濟成長動能延續、企業第3季獲利展望正向，加上公共建設投資及AI相關出口需求支撐，中長期投資前景仍值得關注。

展望未來一個月，對越南股市維持中性偏多看法，建議投資人留意國際資金流向及企業財報表現，並可採取分批布局或定時定額方式，掌握越南經濟成長與產業升級帶來的中長期投資契機。