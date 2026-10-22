9月台股基金定期定額扣款回落 這2檔逆勢成長

台股9月單月上漲1,811.66點，月漲幅3.93%，但是整體9月台股基金定期定額扣款金額卻相較8月縮減，顯示市場投資人面對指數走高轉趨觀望、或因配置調整而降低定期投入。不過，9月台股基金定期定額扣款金額前五大的基金中，統一投信旗下統一黑馬基金、統一奔騰基金是唯二扣款金額仍逆勢成長的基金，月增表現則是奪下冠、亞軍寶座，持續受到投資人青睞。

根據投信投顧公會最新公布資料，9月整體基金定期定額扣款金額為63.19億元，較8月減少1.18億元，其中，台股基金扣款金額為43.62億元，月減0.14億元，且不論整體基金或台股基金的定期定額扣款金額都已連續三個月呈現縮減。

雖整體扣款動能有所放緩，但個別產品仍受到投資人加碼青睞。觀察9月定期定額扣款金額前五大排行表現，其中，統一黑馬基金月增額803.9萬元，增幅4.70%，合計9月扣款金額高達1.79億元、統一奔騰月增額206.3萬元，增幅0.74%，合計9月扣款金額達2.8億元，反映投資人對統一投信多元投資策略與產品布局的持續肯定。

展望後市，統一投信投研團隊表示，台股短期仍受利率、通膨及地緣政治等因素干擾，盤勢可能維持震盪整理，惟企業獲利持續上修，基本面仍具支撐。隨AI供應鏈第4季進入出貨旺季，加上輝達新平台放量可望帶動相關零組件廠商營運成長，後續將持續關注2027年新平台規格升級帶來的投資機會，及AI關鍵零組件，以及供需吃緊、具漲價延續性的族群表現，並將持續留意資金環境變化對市場評價的影響。