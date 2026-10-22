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元大台股基金規模翻倍成長 龍頭基金破千億
受惠全球AI浪潮及科技產業升級趨勢，帶動長線資金進駐台股基金，投信投顧公會統計2026年9月底，台股共同基金整體規模翻倍成長，規模最大的配息型台股共同基金的元大台灣高股息優質龍頭基金更突破千億大關，凸顯長期投資熱度。
據投信投顧公會資料，今年9月底台股共同基金規模成長125.7%，138檔中有三檔規模已逾千億，元大台灣高股息優質龍頭基金規模達1,046.9億，今年以來報酬率146%為同類型第一，大型共同基金透過主動選股，依然能追求超額報酬。
據投信投顧公會統計，元大投信旗下共九檔台股主動共同基金，今年9月整體基金規模成長143%，每月申購金額、定期定額扣款金額則分別成長138.4%、46.5%；據Lipper統計，今年以來平均績效達120.5%。
元大台灣高股息優質龍頭基金為台灣首檔結合月配息、年終配息及收益平準金的台股基金，提供投資人兼顧現金流需求、長期資本增值機會。
元大投信表示，近期包括中經院看好AI需求將帶動出口、投資及消費的正向循環，再度上調2026全年經濟成長率至10.35%；產業方面，台積電（2330）於第2季法說會上修全年資本支出至600億至640億美元，聚焦先進製程、封裝與海外擴產，定調AI成長前景，產業生態系持續成長有利主動選股表現空間。
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