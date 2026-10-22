聽新聞
0:00 / 0:00

Fed下周開會 法人教戰…股優於債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美國聯準會（Fed）將於下周開會，全球金融市場密切關注利率動向。 美聯社
美國聯準會（Fed）將於下周開會，全球金融市場密切關注利率動向。 美聯社

美國聯準會Fed）將於下周開會，全球金融市場密切關注利率動向。法人指出，Fed這波可望溫和升息，不會影響股市的多頭行情，債券收益也可望提高，但整體來看仍是股優於債。

法國巴黎銀行財富管理指出，Fed升息並不代表股市多頭行情終結，關鍵在於升息的速度及幅度。本輪Fed升息步調將溫和且漸進，因此仍維持全球股票「加碼」看法。至於債市，則較看好短天期債。

Fed可望溫和升息 股優於債
Fed可望溫和升息 股優於債

歷史經驗顯示，自1982年以來，S&P 500指數在Fed升息後12個月平均上漲近15%，兩年後平均上漲近33%；相較之下，在快速且持續的升息周期，較容易伴隨經濟衰退及股票空頭市場。

在股票配置方面，法國巴黎銀行財富管理將美股、美歐科技股調升至「加碼」，並持續看好日本及新興市場，尤其看好中國A股、南韓及台灣股市。歐股則調降至「減碼」，主要考量能源價格偏高、內需疲弱及製造業訂單下滑等因素。

針對AI投資是否形成泡沫，法國巴黎銀行財富管理認為，目前尚不足以判斷AI投資周期即將結束。美國超大規模雲端服務商2027年資本支出預估達9,000億至1.1兆美元，較2026年成長20%至40%，AI相關投資可望持續成為經濟成長的重要動能至2027年。不過，融資成本上升、AI監管及電力供應不足，仍是後續需要留意的主要風險。

景順投信股票投資部門主管蕭若梅表示，科技產業基本面維持穩健，AI仍是推動產業創新與企業獲利成長的重要長期趨勢。不過，投資人仍須持續關注四項主要風險，包括AI資本支出放緩或投資回報不如預期、高利率壓抑科技股評價、電力與資料中心等基礎建設及供應鏈瓶頸，以及地緣政治與先進技術出口管制。

富蘭克林投顧指出，亞股半導體與記憶體類股權重較高，因此最近震盪幅度會較明顯，但是從基本面觀察，AI運算、記憶體、資料中心乃至電力基礎建設需求仍持續增溫，評估AI概念股仍將是推動市場上漲的重要力量。投資人如果擔心波動風險，可分批布局新興市場平衡型基金。

法人 美國聯準會 Fed 升息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

法國巴黎銀行：升息溫和漸進 正向看待全球股市 看好台、韓、中國A股

美股基金單周吸金居冠 安聯投信：資金往美股、新興市場靠攏

債市資金呈現分化 投資級債維持淨流入居冠

九檔美股ETF 創高價

相關新聞

Fed下周開會 法人教戰…股優於債

美國聯準會（Fed）將於下周開會，全球金融市場密切關注利率動向。法人指出，Fed這波可望溫和升息，不會影響股市的多頭行情，債券收益也可望提高，但整體來看仍是股優於債。

台股基金吸金一把罩 千億元級產品增至三檔

今年來，市場在AI產業高速成長與利率政策反覆拉鋸下震盪走高，產業與個股表現分化加劇，投資人對專業選股能力需求明顯提升，台股基金成為布局焦點，在今年來淨申購前十名中，又以安聯台灣科技基金千億元表現最突出。

買債券 留意信用風險

全球主要債市殖利率普遍走高，帶來更多投資機會。不過，法人提醒，許多政府舉債增加，加上AI相關投資持續，都推升融資成本，使基本面轉弱的借款國受到更嚴格的檢視，凸顯精挑細選債券的重要。

半導體商品 盯著趨勢賺

市場重新檢視AI投資能否轉化為實質營收與獲利，法人認為這不代表半導體需求反轉，從台積電最新法說展望來看，AI帶動的技術升級與產能需求仍是大趨勢，可透過半導體ETF一次掌握先進製程、IC設計、設備、材料、封測等產業機會。

九檔基金悍將 近三月漲兩成

近期全球股盤勢震盪劇烈，歷經創高與拉回，期間通膨、利率預期變化與產業輪動交錯，但台股仍守住季線，也讓投資人尋找逢低加碼機會，近三個月來仍有九檔基金漲逾兩成，表現亮眼。

摩根2027投資教戰／跨資產布局 拚多元收益

美債殖利率走高、能源價格上漲，加上美國期中選舉逼近，市場雜音升溫，但摩根資產管理認為，利率和能源價格上升不代表股市必須修正，美國期中選舉並不影響股市長線格局，對台股仍維持正向看法，至於2027年則建議跨資產布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。