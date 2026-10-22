Fed下周開會 法人教戰…股優於債

美國聯準會（Fed）將於下周開會，全球金融市場密切關注利率動向。法人指出，Fed這波可望溫和升息，不會影響股市的多頭行情，債券收益也可望提高，但整體來看仍是股優於債。

法國巴黎銀行財富管理指出，Fed升息並不代表股市多頭行情終結，關鍵在於升息的速度及幅度。本輪Fed升息步調將溫和且漸進，因此仍維持全球股票「加碼」看法。至於債市，則較看好短天期債。

Fed可望溫和升息 股優於債

歷史經驗顯示，自1982年以來，S&P 500指數在Fed升息後12個月平均上漲近15%，兩年後平均上漲近33%；相較之下，在快速且持續的升息周期，較容易伴隨經濟衰退及股票空頭市場。

在股票配置方面，法國巴黎銀行財富管理將美股、美歐科技股調升至「加碼」，並持續看好日本及新興市場，尤其看好中國A股、南韓及台灣股市。歐股則調降至「減碼」，主要考量能源價格偏高、內需疲弱及製造業訂單下滑等因素。

針對AI投資是否形成泡沫，法國巴黎銀行財富管理認為，目前尚不足以判斷AI投資周期即將結束。美國超大規模雲端服務商2027年資本支出預估達9,000億至1.1兆美元，較2026年成長20%至40%，AI相關投資可望持續成為經濟成長的重要動能至2027年。不過，融資成本上升、AI監管及電力供應不足，仍是後續需要留意的主要風險。

景順投信股票投資部門主管蕭若梅表示，科技產業基本面維持穩健，AI仍是推動產業創新與企業獲利成長的重要長期趨勢。不過，投資人仍須持續關注四項主要風險，包括AI資本支出放緩或投資回報不如預期、高利率壓抑科技股評價、電力與資料中心等基礎建設及供應鏈瓶頸，以及地緣政治與先進技術出口管制。

富蘭克林投顧指出，亞股半導體與記憶體類股權重較高，因此最近震盪幅度會較明顯，但是從基本面觀察，AI運算、記憶體、資料中心乃至電力基礎建設需求仍持續增溫，評估AI概念股仍將是推動市場上漲的重要力量。投資人如果擔心波動風險，可分批布局新興市場平衡型基金。