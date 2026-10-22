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買債券 留意信用風險

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

全球主要債市殖利率普遍走高，帶來更多投資機會。不過，法人提醒，許多政府舉債增加，加上AI相關投資持續，都推升融資成本，使基本面轉弱的借款國受到更嚴格的檢視，凸顯精挑細選債券的重要。

債市投資機會多元，且收益率提高。貝萊德智庫指出，全球超過80%的債券殖利率高於4%。不過，法國公債遭到大幅拋售，說明在全球利率重新定價之際，資金競爭正如何重塑固定收益市場。

貝萊德表示，法國政府債務占國內生產毛額（GDP）的比重，已從2011年的約89%大幅攀升至目前的約 119%；歐元區整體債務比重則已回到2011年約89%的水準，因應金融壓力的能力更強，銀行體質也較穩健。

法國10年期公債殖利率自8月初以來已跳升約100個基本點（即1個百分點）逼近5%，反映出更廣泛的利率重新定價。不過，貝萊德指出，法國公債與德國公債之間的利差持續擴大，顯示投資人也要求更多補償，以承擔法國的財政與政治風險。

同樣的精挑細選原則，也適用於公司債。AI相關企業大量發債，正對投資級債形成壓力。貝萊德採用「反向槓鈴」策略，在評等較高的非投資級債中尋求具吸引力的收益，同時避開信用光譜兩端的風險。

歷史經驗顯示，在經濟持續擴張且債券殖利率高檔時期，新興市場美元主權債的績效優於其他債種。摩根士丹利新興市場債投資團隊共同主管高德瑞（Brad Godfrey）認為，新興市場債殖利率不僅具吸引力，許多新興市場基本面非常強勁，也為新興市場債投資帶來支撐。

不僅成熟市場殖利率上揚，新興市場債殖利率也提高。國泰投顧指出，以摩根大通新興市場債券環球多元化指數來看，目前整體新興市場美元債殖利率約7.11%、新興市場美元非投資等級債約8.1%、新興市場美元投資等級債約6.27%。

債券 債市 殖利率

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