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九檔基金悍將 近三月漲兩成

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

近期全球股盤勢震盪劇烈，歷經創高與拉回，期間通膨、利率預期變化與產業輪動交錯，但台股仍守住季線，也讓投資人尋找逢低加碼機會，近三個月來仍有九檔基金漲逾兩成，表現亮眼。

市場波動時更考驗基金的選股與配置能力，讓這段期間的操作成果成為觀察重點，觀察三類基金近三個月績效前三名，九檔基金報酬率全數超過兩成。其中，野村投信旗下基金占四檔最多，瀚亞投信以兩檔居次，華南永昌、施羅德及滙豐投信則各占一檔。

科技類台股基金以野村高科技上漲24.8%居冠，野村e科技、瀚亞高科技分別以24.4%、24.0%排名第二、第三；一般股票型前三名依序為華南永昌永昌27.4%、滙豐台灣精典26.3%及野村鴻運25.3%；中小型則由野村中小以25.2%領先，施羅德台灣樂活中小及瀚亞中小型股票分別以20.5%、20.0%居次。

野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，隨市場逐步評估明年企業獲利，台股投資機會將更著重成長趨勢能否落實為訂單與營收。

AI應用持續擴展，從運算晶片、先進封裝到材料、散熱與光通訊，台灣供應鏈均有機會受惠於需求增加與技術升級。

布局上除追蹤雲端大廠投資計畫，也須掌握個別企業出貨節奏、產品組合及獲利展望，從產業輪動中發掘具成長潛力的標的。投資人可透過主動管理基金參與不同產業機會，搭配定期定額分散進場時點，以較長期的角度累積投資部位。

華南永昌永昌基金經理人童士維表示，日前台股受到美國聯準會利率決策、利率走勢與選舉消息干擾，指數自高點回落，惟在企業獲利成長及電子產業旺季需求支撐下，台股中長期基本面仍具支撐。

若2027年整體台股獲利年增27%的預估得以實現，且市場評價維持穩定，指數仍有機會重回上升軌道，進一步挑戰前高。

布局上宜聚焦獲利成長具實質支撐的產業龍頭，並透過分批布局，掌握市場震盪下的投資機會。

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