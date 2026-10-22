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摩根2027投資教戰／跨資產布局 拚多元收益

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美債殖利率走高、能源價格上漲，加上美國期中選舉逼近，市場雜音升溫，但摩根資產管理認為，利率和能源價格上升不代表股市必須修正，美國期中選舉並不影響股市長線格局，對台股仍維持正向看法，至於2027年則建議跨資產布局

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指出，歷史經驗顯示，利率上升不必然伴隨股市下跌，儘管截至9月底，美國10年期公債殖利率已由2025年底的4.2%升至5.3%，但統計1997年至2026年的資料顯示，10年期美債殖利率變動與標普500指數報酬之間，曾經隨不同經濟以及利率周期呈現正相關，但也出現過負相關，並不存在「利率上升、股市必跌」的固定關係。

此外，投資人更應關注收益與成長機會正在擴散。目前全球運輸和私募信貸的殖利率分別達到9.2%、9.0%，而全球非投資等級債券和新興市場美元債殖利也可達8.1%%及7.1%%，追求收益的機會更廣；股票方面，亞太不含日本企業獲利預估2026、2027年分別成長68%及26%，連續兩年優於美國。

展望後市，除了亞洲半導體，歐洲銀行、航太與國防等新投資主題逐步浮現，面對更多元的投資機會，跨資產、跨區域與跨產業分散布局，將是掌握2027年市場機會的關鍵。

資產配置方面，摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，高利率環境反而讓「收益」不再只有單一解方。目前全球運輸、私募信貸、全球非投資等級債券及亞洲非投資等級債券殖利率分別達到9.2%、9.0%、8.1%及7.7%，新興市場美元債亦達7.1%，投資人可透過不同資產尋找收益來源。

林雅慧補充，股票布局則應把視野由美國大型科技股向外延伸。市場預估，亞太（不含日本）企業獲利2026年可望年增68%，2027年仍有26%，均優於美國的分別年增32%及15%，亞洲因此仍是全球企業獲利的重要成長引擎。

布局 資產 殖利率 摩根

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