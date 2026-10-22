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半導體商品 盯著趨勢賺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

市場重新檢視AI投資能否轉化為實質營收與獲利，法人認為這不代表半導體需求反轉，從台積電最新法說展望來看，AI帶動的技術升級與產能需求仍是大趨勢，可透過半導體ETF一次掌握先進製程、IC設計、設備、材料、封測等產業機會。

近期科技股震盪，市場主要聚焦兩大疑慮，一是AI資料中心快速擴張，資金成本上升壓力浮現；二是大型科技公司持續投入龐大資本支出能否帶來實質利潤。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，台股短線仍可能受到國際股市、利率及高檔獲利了結影響，但中長期基本面仍有AI資本支出支撐。根據台灣央行最新資料顯示，2026年美國四大CSP資本支出預估上修至約7,250億美元、年增75%；當雲端業者增加CAPEX，資金將由算力需求向下傳導至先進製程、先進封裝、設備、材料及測試等環節，台灣完整的半導體供應鏈可望持續受惠。

尤其隨AI晶片效能提升、晶片尺寸擴大及HBM搭載量增加，封裝與測試複雜度同步提高，半導體成長機會已從晶圓製造向外擴散。根據券商預估，台積電CoWoS先進封裝2026年底月產能將達12萬片；此外，台灣前八大封測廠2026年資本支出預估上修近46%、達4,839億元並創歷史新高，顯示AI硬體需求正帶動封裝、測試與設備供應鏈進入新一輪投資循環。

從歷史回測來看，市場拉回也可能創造較佳中長線切入點。統計2021年6月10日至2026年6月30日，加權指數共24次跌破季線訊號，若當日收盤買進00892，持有六個月平均報酬率7.8%；持有一年平均報酬率提高至18.7%，正報酬機率達81.8%；歷次買進並持有至今，回測平均累積報酬率則達227.6%，正報酬率100%。

台新臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民指出，美股財報季超微與SpaceX財報報佳音，提振AI基礎設施投資信心，但市場後續仍將檢視AI資本支出、記憶體需求，判斷台股反彈能否延續。

半導體 商品 封測 台積電

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