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台股基金吸金一把罩 千億元級產品增至三檔

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

今年來，市場在AI產業高速成長與利率政策反覆拉鋸下震盪走高，產業與個股表現分化加劇，投資人對專業選股能力需求明顯提升，台股基金成為布局焦點，在今年來淨申購前十名中，又以安聯台灣科技基金千億元表現最突出。

根據投信投顧公會統計，截至9月底，台股基金新增兩檔千億元級產品，帶動市場千億基金家數增至三檔；其中，安聯台灣科技基金不僅以1,018億元淨申購成為市場唯一吸金突破千億元的台股基金，更以3,250億元規模穩居國內最大主動式台股基金，安聯台灣大壩基金則以1,102億元規模排名第二，今年來淨申購排名也以201億元居第三。

另一檔千億元台股基金是元大台灣高股息優質龍頭基金。

隨著台股市值規模持續擴大，AI供應鏈、高效能運算及科技創新已成為市場投資主旋律，投資人也不再僅滿足於追蹤大盤表現，而是更重視產業研究能力與主動選股優勢。

安聯投信台股投資團隊表示，隨著聯準會升息雜音逐步淡化，市場焦點可望重新回到企業獲利與產業基本面。展望後市，AI伺服器新品陸續出貨、半導體需求持續成長，加上台灣晶圓代工龍頭法說會釋出的正向展望，均有助支撐台股中長期表現。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中指出，近期台股震盪後回穩，從籌碼面來看市場資金仍聚焦AI相關受惠產業；企業獲利持續上修，AI需求成為最大成長動能；加上AI投資主軸未變，後市仍可留意PCB、ABF載板與液冷商機。

蕭惠中分析，運算需求快速成長，帶動GPU、CPU、高速網路、記憶體及ABF載板等供應鏈供不應求，PCB／CCL材料升級及液冷散熱滲透率提升亦帶來新商機。即使短期受到地緣政治或殖利率波動干擾，中長期仍看好AI供應鏈成長趨勢。

野村鴻運基金經理人邱翠欣指出，隨AI算力需求提升及硬體規格升級，AI伺服器零組件、高階材料、散熱及高速傳輸等領域可望持續受惠。

野村台灣運籌基金經理人姚郁如則表示，隨市場逐步評估明年企業獲利，台股焦點將從題材轉向成長能否兌現。

AI仍是中長期投資主軸，但個股表現可能分化，布局宜關注企業出貨、毛利率及獲利展望，從科技供應鏈中篩選獲利成長與評價相對匹配的標的。

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