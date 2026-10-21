15檔台股商品 創雙高

台股震盪加劇，回測季線大關，但AI產業成長與企業獲利展望仍是投資人關注主軸，吸引逢低買盤積極進場，統計至19日觀察百億級台股ETF，共15檔規模及受益人數雙創新高，共涵蓋四檔科技型、四檔市值型、四檔被動高息型及三檔主動式ETF。

今年來加權報酬指數漲62.4%，百億級台股ETF表現大多領先加權報酬指數，又以科技型ETF漲幅全數超過九成，績效最突出。其中，野村臺灣新科技50今年以來報酬率達99.7%最高，最新規模達524.4億元，受益人數為133,476人；台新臺灣IC設計97.6%、中信關鍵半導體97%、群益半導體收益93.2%。

其他類型部分，ETF市值型以國泰台灣領袖50上漲74.02%居首，被動高息型則由國泰永續高股息以74.01%領先；主動式則以主動野村台灣50報酬率70.07%最高，最新規模達295.1億元，受益人數為136,431人。

展望科技股後市，野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，科技股短線受到利率與市場情緒影響，仍須回歸企業訂單及獲利，觀察中長期成長趨勢。隨AI應用由模型訓練延伸至推論，對高效能運算、先進製程與封裝、高速傳輸及散熱的需求可望持續增加，台灣科技供應鏈仍具發展機會。

後續應關注雲端業者資本支出與企業財報，檢視需求能否落實為營運成果；投資人可透過定期定額分批布局，分散進場時點，有望參與科技產業長期成長。

至於高股息部分，法人分析，元大高股息這波吸金熱潮，投資人主要著眼於配息新高，本季配息1.72元、全年累計配息達4.936元，雙雙刷新單季與全年紀錄。目前台股回測季線，將在相對低點進行除息，有利於再次上演快速填息行情。據元大投信官網顯示，最新帳上包含股息收入的可分配收益5.28元。