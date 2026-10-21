新基金募集 AI題材擔綱

近日金融市場相對承壓，主因通膨壓力升溫，使市場重新評估聯準會進一步升息的可能性。但觀察近期投信募集基金狀況，產品仍以科技股為主，顯見市場對於科技類股仍相當有信心，相關商品仍受市場青睞。

華南永昌娛樂科技ETF擬任經理人蔣松原表示，雖然科技股股價短線受到通膨影響，但中長期可聚焦AI應用落地以及科技龍頭的獲利韌性，回歸企業基本面，可優先關注現金流穩健、具技術優勢及變現能力的科技龍頭股。

在AI技術普及之後，娛樂與科技的結合更是開啟娛樂產業新篇章。研究報告指出，全球娛樂與媒體產業營收預計將於2030年達到4.2兆美元，2025年至2030年年複合成長率約3.4%，其中，AI驅動的數位廣告、影音內容創新及現場體驗經濟，均是帶動產業發展的主要動能。

從產業趨勢來看，AI不僅改變影視內容的製作流程，也透過生成式內容、個人化推薦及智慧廣告投放，提升娛樂產業的營運效率與商業變現能力；影音串流平台則持續探索廣告訂閱、內容整合等多元營收模式，拓展市場發展空間。此外，全球電競遊戲產業受惠於數位娛樂需求、遊戲IP商業化及雲端技術發展，持續創造新的產業機會。

值得關注的是，隨著消費者對實體娛樂體驗的需求升溫，演唱會、音樂節及大型娛樂活動帶動的「體驗經濟」也逐漸成為市場焦點。

華南永昌投信認為，娛樂科技已不再侷限於傳統影視或遊戲產業，而是涵蓋AI技術、數位平台、廣告變現、內容IP及現場體驗等多元領域。

除了科技外，黃金股及礦業股成為另外一個亮點，對此，貝萊德iShares安碩世界黃金ETF暨貝萊德iShares安碩世界礦業ETF擬任經理人楊貽甯表示，黃金股及礦業股具備長期投資價值無疑，短期的觀察指標可以留意美債殖利率走勢，當美債殖利率持穩，將有助於黃金及礦業股後市表現。