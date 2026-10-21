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貝萊德兩商品 敲定下月募集

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

貝萊德集團旗下的ETF品牌iShares在台推出全新主題投資產品。貝萊德投信昨（20）日宣布，11月9日至13日將募集貝萊德世界黃金（009834）及貝萊德世界礦業（009835）兩檔ETF，發行價15元，不配息。

貝萊德世界黃金追蹤富時TIP世界黃金指數，聚焦全球黃金與白銀礦業龍頭企業，投資範圍涵蓋已開發及新興市場，讓投資人以單一ETF參與黃金結構性需求升級帶動的成長趨勢。

另一檔貝萊德世界礦業則追蹤富時TIP世界礦業指數，布局全球礦業與金屬生產企業，投資組合涵蓋銅、鋁、鐵礦石及其他重要工業金屬相關企業，掌握AI、電氣化及基礎建設等趨勢帶動的上、中、下游關鍵資源需求。

貝萊德投信董事長謝宛芝表示，全球投資環境近年發生許多結構性變化，投資人不僅關注科技創新，也益發重視在背後支撐這些全球大趨勢的實體資產與資源需求。

謝宛芝指出，根據貝萊德最新發布的「2026台灣ETF投資人洞察」報告，商品型ETF是台灣投資人未來一年最有意願增加配置的ETF類別之一。貝萊德此次推出世界黃金與世界礦業兩檔ETF，希望為台灣投資人提供更多元全球配置工具，並豐富iShares在台灣的ETF產品選擇。

貝萊德世界黃金、貝萊德世界礦業擬任基金經理人楊貽甯表示，市場目光正從投資AI，擴展至支撐AI發展的基礎設施，及AI所帶動的廣泛產業機會。隨著AI建設加速、電力需求與能源轉型，帶動礦業與相關產業新成長動能。

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