富坦全球平衡年漲27%

AI概念股漲高且市場不時對前景有疑慮，相關股價來到深水區，加上地緣政治情勢反覆，油價走勢曲折，都為投資帶來極大的挑戰，牽動國人的資產配置取向。

境外基金觀測站統計國人持有三大類型基金的狀況，發現平衡型基金規模在8月底首度超車固定收益型，規模進逼股票型，顯示透過配息追求入袋為安之外，更多投資人選擇股債兼備的平衡型基金，兼顧規避風險與把握偏多行情的雙重需求。

理財專家觀察這股轉變，主要是一邊是油價、通貨膨脹與財政赤字等不確定因素干擾，一邊是全球企業獲利及AI投資趨勢，仍持續提供股市成長動能。現階段單押特定資產或區域的投資難度升高，讓布局策略上採取「產業多元、區域分散、股債兼備、收益穩盤」的平衡型基金躋身熱銷排行榜。

比較第3季境外平衡（混合）型基金買氣前十名的基金，過去一年漲幅超過25%的基金為富蘭克林坦伯頓全球平衡基金、富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金，各為27%、26.8%，凸顯側重非美國資產的競爭力。

基金達人分析，這兩檔基金都聚焦全球股、債、匯市三方機會，且非美市場比重較高，能廣泛掌握非美貨幣升值機會；在產業配置聚焦多元機會，不局限美股或科技題材，不只能精確掌握產業與區域輪動的機會，也發揮極佳的抗震力。

這兩檔基金主要差別在於股票配置標的。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金以新興國家為主、著重亞洲AI科技紅利，債券也是以新興當地債為主；富蘭克林坦伯頓全球平衡基金配置則更分散，股票多為歐美優質龍頭股，也有新興亞洲科技指標企業，債券則偏重全球政府債，其中約兩成為新興債。

11月12日起，富蘭克林坦伯頓全球平衡基金季配級別將轉型為月配型。對於偏好每月有現金流入袋的投資人來說，屆時又多一檔可分散全球配置、穩健平衡布局的優質選擇。