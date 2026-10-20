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債市資金呈現分化 投資級債維持淨流入居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）
債券基金資金流向。（資料來源：美銀、EPFR）

債券基金資金流向呈現分化。根據美銀引述EPFR統計，截至2026年10月14日當周，投資級債券基金維持淨流入，單周淨流入43.2億美元；非投資級債券基金與新興市場債券基金則分別淨流出12.4億及6.7億美元，顯示現階段債市資金配置仍偏向投資級債券。

投資級債券基金今年以來累計淨流入達4,192億美元，明顯高於其他主要債券類別；新興市場債券基金累計淨流入380億美元，非投資級債券基金則累計淨流入23億美元。整體而言，三大債券類別今年以來仍維持資金淨流入，其中，投資級債券資金流入規模最為突出。

安聯投信表示，通膨超乎預期，避險買盤推動債市近全面上漲美國CPI與PPI皆超乎預期，使市場擔憂通膨壓力，貨幣緊縮預期也促使股市回落，但此時避險買盤湧入債券，推動10年期美國公債殖利率大幅回落，債市接近全面上漲，其中新興主權債與市政債表現較強。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，地緣政治緊張情勢持續升溫，能源價格維持高檔，市場對通膨與經濟前景關注再度升高。但整體經濟活動並未因此明顯降溫，反而展現優於預期的韌性。預期全球成長動能有望在年底前進一步回升，但尚不足以演變為過熱景氣，市場未來幾個月將持續在經濟成長與貨幣緊縮之間尋求平衡。

區域表現方面，美國經濟維持良好基礎，多項數據顯示成長動能有望進一步增強；歐洲受惠於基礎建設、國防與能源轉型相關支出帶動，景氣表現持續優於市場預期，德國經濟可望展現較佳韌性；日本復甦力道亦持續擴大。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近期殖利率攀升雖壓抑非投資等級債表現，但企業基本面仍具支撐力；預期在高利率、通膨與地緣政治風險交錯的環境下，市場波動可能持續，但整體企業獲利與經濟基本面仍具韌性。

在投資策略上，謝佳伶建議可透過股票、可轉債及非投資等級債等多元收益資產靈活配置，可望分散單一資產波動風險，同時兼顧收益來源與資本增值機會，在市場不確定性升高之際，提高投資組合的配置彈性。

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