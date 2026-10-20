美股基金單周吸金居冠 安聯投信：資金往美股、新興市場靠攏

全球股市資金持續向美股及新興市場集中。根據EPFR統計，截至2026年10月14日當周，美國股票型基金淨流入390.97億美元，居主要區域市場之冠；拉丁美洲亦吸引17.19億美元淨流入，亞洲不含日本、全球新興市場及歐非中東則分別淨流入5.51億、3.78億及1.14億美元，僅已開發歐洲淨流出15.01億美元。

美國股票型基金今年以來累計淨流入達3,450.67億美元，資金動能最為突出；全球新興市場亦累計吸金704.90億美元，拉丁美洲淨流入87.71億美元。相較之下，已開發歐洲及亞洲不含日本分別淨流出157.83億與97.31億美元，顯示全球股票資金配置持續分化，美股及部分新興市場仍為主要資金停泊方向。

安聯投信表示，近期國際總經環境雜音升高，包括中東與俄烏地緣政治情勢、美國通膨變化、歐洲政治社會情勢，以及市場對AI企業資本支出與融資壓力的疑慮，均使投資人風險態度轉趨謹慎。美國科技股近期修正，也牽動台股震盪，尤其前期漲幅較大的AI相關族群面臨較明顯的獲利了結壓力。不過，從資本支出、產業需求與企業獲利趨勢觀察，AI中長期成長主軸尚未出現根本性改變，市場焦點正由題材與評價擴張，逐步轉向企業獲利能否實際兌現。

若拉長至今年以來，美國股票型基金累計淨流入逾3,450億美元，資金優勢最為突出；全球新興市場亦累計淨流入704.90億美元，拉丁美洲淨流入87.71億美元。相較之下，已開發歐洲與亞洲不含日本分別淨流出157.83億及97.31億美元，顯示今年全球股票資金配置呈現明顯區域分化。

安聯投信表示，近期國際總經環境紛擾不斷，包括中東及俄烏情勢、美國通膨數據、法國抗議活動，以及對AI公司債務壓力的擔憂，投資人偏向謹慎，美國科技類股修正下跌，也引發台股震盪，特別是先前表現強勁的AI族群面臨較大賣壓。

安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A）經理人洪華珍表示，近期市場調節壓力，主要反映投資人開始重新檢視AI基礎建設的融資能力與投資回報。過去數年，超大規模雲端服務商持續擴大資料中心、AI晶片及運算設備支出，帶動亞洲半導體與硬體供應鏈股價走強；隨投資規模持續擴大，市場關注焦點也進一步轉向相關資本支出能否轉化為實質營收與獲利。

洪華珍指出，從產業基本面來看，美國大型雲端服務業者資本支出仍持續擴張，獲利前景亦維持正向；台灣晶圓代工龍頭第4季營收展望樂觀，且預期2026年至2028年資本支出將明顯高於過去三年水準，反映AI運算需求仍具實質支撐。因此，即使短期市場受到評價與情緒面雜音干擾，AI基礎建設長期擴張方向並未改變。

在亞洲半導體市場方面，聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，近期半導體族群波動主要受到評價調整與總經因素影響，但企業對AI運算能力及基礎設施的投資需求仍持續擴大，目前較偏向市場情緒與評價面的修正，而非產業基本面明顯轉弱。

展望後市，全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，資料中心建置需求穩健成長，顯示AI基礎建設仍處於中長期擴張周期。隨第3季財報陸續公布，市場焦點可望進一步回歸企業營運及獲利表現，包括晶片設計、先進製程、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、光通訊及高速網路等領域的接單與獲利成長，將成為觀察重點。

蕭惠中指出，在利率維持相對高檔、部分科技股評價亦有所提升的環境下，後續產業與個股表現分化可能更加明顯，投資將由「全面押注AI」進一步走向「檢視獲利與選股」，主動選股的重要性也將隨之提升。