亞股遭遇逆風 市場轉趨觀望謹慎

根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，受到AI族群融資擔憂、美國通膨數據高於預期等因素影響，台韓股市近期成為外資拋售的震央，資金流向顯示單周對台股淨賣超188.97億美元，居亞股之冠，南韓股市亦賣超83.29億美元，其餘國家小幅淨流出，僅泰國為唯一淨買超國家，上周小幅流入1.14億美元。

以股市單周漲跌幅來看，印尼、南韓則雙雙成為亞股下跌重災區，印尼受到指數編製公司MSCI發出降級警告而引發對外資流出的擔憂，上周一度股市熔斷機制導致股市重挫；同樣單周跌幅超過14%的還有南韓股市，上周觸發今年第十次熔斷機制（Circuit Breaker），台股單周跌幅則為4.47%，加權指數回測季線。

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A）擬任經理人郭明玉表示，儘管科技股短期面臨評價調整壓力，受到通膨、利率及AI投資回報疑慮等因素影響而修正，但全球產業龍頭對AI前景仍維持樂觀。從ASML及晶圓代工龍頭最新財報來看，AI需求與先進製程投資仍維持強勁，顯示AI半導體成長趨勢並未改變，近期市場波動並非基本面轉弱，市場後續焦點將回歸企業獲利與資本支出能否持續支持高成長預期。

郭明玉預估，2026年台灣上市公司獲利年增率可達79%，2027年仍有29%的成長空間，台股仍具挑戰50,000點的潛力。惟須留意台指期夜盤上周下探46,140點，不排除台股仍有持續回測的可能。然而，在基本面未見轉弱的情況下，短線震盪反而可視為分批布局的較佳時機。

此外，本周約有70家標普500成分股公布財報，包括Meta、Tesla及Netflix等科技巨頭。根據LSEG預估，標普500企業第3季獲利將年增30.7%，其中科技業獲利成長66.5%，財報表現與展望將成為驗證AI成長動能的重要指標。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，台股無量反彈創高行情暫告段落，近期指數波動加劇、成交量能同步縮減，顯示市場風險意識升溫，尤其短期受地緣政治變數及聯準會政策動向影響，市場流動性趨於緊縮，對評價面形成壓力，特別櫃買與中小型股遭遇較明顯資金撤離。籌碼面觀察，外資近期調節幅度擴大，但融資餘額仍維持相對高檔，顯示市場情緒尚未完全沉澱。

杜欣霈認為，企業獲利成長趨勢未變，且美國聯準會預防性升息若能維持每季1至2碼的速度，以時間換取空間，對股市中長期仍有利。在良好基本面支撐下，台股評價已回到歷史中性區間，本益比約17至18倍，若市場因短期影響而回落至45,000點附近，反而可提供中長期投資人分批布局機會。