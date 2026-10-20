CoreWeave 債務疑慮 鉅亨買基金：單一企業風險非產業反轉

近期AI類股大幅回檔，市場憂心AI雲端算力供應商CoreWeave債務壓力升高，恐引發AI基礎建設信用危機，進而衝擊整體AI產業發展。對此，「鉅亨買基金」表示，個別企業的信用風險不等於整體AI產業泡沫破裂，目前尚無充分證據顯示AI終端需求已經反轉，投資人不宜因短期市場恐慌，就全面否定AI產業的長期成長趨勢，以免錯失長期投資機會。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭表示，CoreWeave的債務壓力反映企業融資與擴張的挑戰，並不代表AI算力需求突然消失。判斷AI產業是否出現趨勢反轉，仍應觀察大型科技公司的AI投資、算力使用需求及企業獲利能否持續成長，而非僅憑個別公司的債務問題，就認定整體產業的成長故事已經結束。

近期CoreWeave部分公司債到期殖利率，已從發行時約9.7%攀升至15%至16%，反映市場對其信用風險的疑慮升高。鉅亨買基金分析，這凸顯高舉債企業在融資成本與資本支出上的壓力，但不同業者的財務結構並不相同；部分算力供應商可運用客戶預付款支應資本支出，微軟、Google等大型科技公司也能以既有業務的現金流支持AI投資，因此單一企業的融資困境，不宜直接推論為整體產業的共同危機。

更值得關注的是，CoreWeave面臨的主要挑戰是融資與擴張成本，而非客戶需求消失。羅瑤庭分析，截至第2季，該公司仍握有約1,042億美元的合約積壓訂單，顯示未來算力服務收入仍具一定能見度。即使公司因資金壓力放緩資料中心建置，AI企業對模型訓練、推論及產品開發的需求也不會立即消失，部分需求仍可能轉向其他具備資金實力的供應商。羅瑤庭建議，投資人應區分企業財務風險與產業需求變化，持續觀察AI需求與獲利動能，而非因單一企業的債務問題，就對整體產業失去信心。

對於看好AI長期發展的投資人，鉅亨買基金建議，可評估運用「超底王」逢低自動加碼機制，透過分批布局與分散投資，降低單一時點進場的影響，並留意市場波動及自身風險承受能力。羅瑤庭強調，面對AI信用風險疑慮升溫，與其因恐慌急於全面減碼，更重要的是辨識企業財務風險與產業基本面的差異。只要尚無充分證據顯示AI終端需求已經反轉，投資人就應回歸產業需求與獲利表現，理性評估長期投資機會。