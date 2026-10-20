外資大賣新興亞股悶 南韓、印尼股市上周重跌逾14%

AI及通貨膨脹疑慮升高，外資持續賣超新興亞股。尤其韓股上周狂跌14.4%，觸發今年第十次熔斷機制；印尼也因為MSCI發出降級警告而全周暴跌14.9%。

外資上周賣超台股188.9億美元，台股上周爆量失守月線，全周跌4.4%。今年以來，台股累積漲幅仍有61.6%，遠超過韓股的36.8%，在全球主要股市中名列前茅。

主動玉山關鍵科技（00413A）擬任經理人郭明玉表示，2026年台灣上市公司獲利年增率可達79%，2027年仍有29%的成長空間，台股仍具挑戰50,000點的潛力。

郭明玉提醒，須留意上周台指期夜盤下探46,140點，不排除本周台股仍可能持續回測。不過，基本面未見轉弱，短線震盪反而可視為分批布局的時機。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，觀察近期市場波動可從三大面向切入。首先，籌碼面上資金仍聚焦AI相關受惠產業；其次，企業獲利持續上修，AI需求仍是重要成長動能；第三，AI長期投資主軸未變，後續可持續關注印刷電路板（PCB）、ABF載板及液冷散熱等相關商機。

印度上周持續遭外資賣超，但全周仍逆勢上揚3.1%，為今年單周第二大漲幅。群益印度中小基金經理人向思穎分析，印度資訊科技產業財報優於預期，加上央行推出穩定匯市措施，帶動盧比走強，雙雙提振市場信心。印度相對估值已近20年低點，加上外資持倉降至15年低點，預期在基本面持續好轉支撐下，有利外資逐步回流。

越南股市上周跌1.6%。中國信託投信表示，短期越南國內信貸成長快於存款，銀行資金需求推升存款利率，對股市資金動能形成壓力，後續仍須觀察利率變化與市場流動性。

不過，這類資金面的波動，尚未改變越南經濟與產業發展的長期方向。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，累計買超金額為5.1億美元，賣超則以對南韓賣超擴大到1,398億美元最多，其次是賣超台股558億美元、印度的327億美元。

主要新興亞股以台、韓漲最多，再來是泰國漲24.7%，但印尼跌42.2%最弱。