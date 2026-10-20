多重資產基金 可攻可守

近期全球金融市場震盪加大，多重資產基金分散單一市場風險，在參與成長行情之餘兼顧波動管理。理財達人建議，在市場不確定性仍高的環境下，透過股票、可轉債及非投資等級債等多元收益資產靈活配置，可望兼顧收益來源與資本增值機會，並提升投資組合面對市場波動的配置彈性。

從歷史數據觀察，衡量債市風險與不確定性的MOVE指數上升時，MSCI世界指數也往往伴隨修正，近期兩者卻出現背離，顯示利率市場已率先提高對不確定性的定價，股票市場則尚未完全反映。

此外，高盛統計顯示，美國期中選舉年S&P500指數波動度多數月份高於長期平均，因此資產配置的抗震能力更顯重要。

面對震盪環境，以富邦雙核心戰略多重資產基金為例，近一年Beta值為0.7803、低於1，代表相較基準指數，基金對市場漲跌的敏感度相對較低，市場波動加劇時，有助降低投資組合受到市場震盪的影響；此外，該基金新台幣級別最近一期年化配息率達7.56%，在掌握市場成長機會之餘，也為投資組合增添收益來源。

富邦雙核心戰略多重資產基金經理人陳臻怡表示，基金以多元資產配置為核心，布局涵蓋股、債、實質及虛擬資產；其中一大核心聚焦AI企業成長機會，另一核心則配置貴金屬、比特幣等戰略性資產，並搭配債券、特別股、高息ETF及流動性部位等資產。

在風險管理機制上，基金更導入全球動盪訊號（GTS），整合全球地緣政治風險指數（GPR）及全球政治經濟不確定性指數（EPU）等因子，作為動態調整資產配置的重要參考。讓投資組合可依市場環境動態調整，而非單押特定資產。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，可轉債與非投資等級債具備收益與一定防禦特性，搭配股票的成長潛力，可透過跨資產配置分散單一市場波動。