台股基金衝16兆創高 單月增逾3,040億

根據投信投顧公會9月底投信各類型基金規模統計，9月單月增加3,040.14億元，整體規模16.74兆元創新高；9月整體規模以台股ETF增加3,025.47億為各類型基金規模增加之冠，台股基金增加602.87億、海外股票基金增加276.45億分占二、三名。

在規模減少的基金方面，債券ETF／基金9月規模減少1,028.30億元，年初至今則減少3,133.88億元。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，市場預期台股企業2027年獲利有望繳出近28%的增長，在獲利表現保持強勁下，仍可支持股市表現，故短期整理不影響股市長多趨勢。投資布局方面，隨著市場資金輪動快速，投資人可透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能未來龍頭股之主動式市值台股ETF來掌握行情。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠表示，全球晶圓代工龍頭台積電公布第3季營收約新台幣1.49兆元，年增約50%，創下單季歷史新高。AI伺服器核心記憶體供應商SK海力士指出，AI基礎建設投資持續擴大，高頻寬記憶體（HBM）需求維持高速成長，公司並看好AI推論市場帶動下一波記憶體升級循環。

此外，市場持續關注NVIDIA Blackwell平台量產進度，隨AI運算需求快速增長，資料中心業務維持強勁成長動能，進一步帶動先進製程、CoWoS封裝及AI伺服器供應鏈需求。

玉山中小型股基金經理人杜欣霈表示，外資近期調節幅度擴大，但融資餘額仍維持相對高檔，顯示市場情緒未完全沉澱。企業獲利成長趨勢未變，美聯準會預防性升息若維持每季1至2碼速度，以時間換取空間，對股市中長期仍有利。在良好基本面支撐下，台股評價已回到歷史中性區間，本益比約17至18倍，若短期回落至45,000點附近，反而可提供中長期投資人分批布局機會。