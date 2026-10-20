TISA 基金好威 規模站穩百億

ETF、共同基金9月定期定額扣款金額皆呈現月減，惟TISA級別基金逆勢成長，單月扣款金額12.07億，整體規模同步站上百億大關，攀升至108億新高。展望後市，法人看好，隨著TISA稅負優惠即將上路，看好將有望持續挹注TISA規模成長。

據投信投顧公會統計，TISA級別基金前十大中有九檔投資台股，其中又以0050連結基金總規模61.2億，持續霸榜稱冠，是目前TISA基金中，唯一的市值型指數投資商品，目前投資0050中費用最低的管道，無人為選股風險，緊跟台灣產業發展，具備與時俱進、不錯過市場行情的優勢。

第二至十依序為統一台灣動力、統一大滿貫、施羅德台灣樂活中小、野村優質、凱基台灣精五門、國泰台灣高股息、群益馬拉松、元大台灣高股息ETF連結以及安聯四季成長組合，其中，安聯四季成長組合是唯一一檔非單一投資台股的商品。

從市場熱門的TISA基金績效表現上看，施羅德台灣樂活中小151.2%績效最突出，野村優質也有106.7%、凱基台灣精五門98.4%、國泰台灣高股息基金91.1%也都表現位居前段班。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，短線上市場面臨全球資金調節高成長資產部位，加上美國聯準會利率政策尚不明朗，高評價族群相對承壓，操作上，建議以季線作為中期趨勢分水嶺，指數未有效跌破季線、企業獲利預估未下修，建議伺機分批布局。

野村優質基金經理人陳茹婷表示，後續須持續追蹤雲端大廠明年資本支出及現金流變化，評估AI投資的延續性，同時留意高利率對評價的壓力。

目前TISA級別基金為不配息設計，擁有經理費優惠及零手續費，提供充分的低成本優勢，透過TISA級別參與台股後市，不僅進入門檻相對低，強制定期定額的機制也有望助投資人避免追高殺低，可望分散進場成本，掌握台股長線成長紅利。

此外，近期TISA稅負優惠即將拍板定案，目前市場預期，未來投資TISA有機會擁有2.4萬的免稅額度，預計將持續推升長期投資熱度。