跨國多重資產基金 聚光

面對市場波動升高，資金布局更聚焦多重資產、平衡型策略與台股。根據投信投顧公會統計，截至9月底，各類主動式基金淨申購以跨國投資多重資產型基金最為突出，淨申購達243.66億元居各類基金之首；跨國投資組合型平衡型基金以35.72億元居次，主動式台股基金淨申購27.2億元，排名第三。

此外，跨國投資組合型其他類型及股票型基金分別淨申購7.39億元及6.16億元，國內投資固定收益一般債券型基金則淨申購5.21億元。資金布局已不再單純聚焦股票市場，同時轉向兼顧收益、成長與風險分散的多元配置策略，其中多重資產型基金吸金力道特別突出。

安聯投信表示，近期地緣政治緊張情勢升溫，加上能源價格維持高檔，市場對通膨與經濟前景的關注再度升高。不過整體經濟活動並未明顯降溫，反而展現優於預期的韌性。預期全球成長動能有望在年底前進一步回升，但尚不足以形成景氣過熱，未來幾個月市場仍將持續在經濟成長韌性與貨幣政策緊縮壓力之間尋求平衡。

從經濟基本面來看，儘管8月部分領先指標一度回落，但近期企業信心、製造業活動及服務業表現均有所改善，顯示先前的夏季放緩較可能屬於短期整理，而非景氣反轉訊號。即使面對地緣政治風險、高利率及通膨壓力，全球經濟仍展現一定韌性，基本面並未出現明顯轉弱跡象。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，在高利率、通膨與地緣政治風險交錯的環境下，市場波動可能持續，但整體企業獲利與經濟基本面仍具韌性。