貝萊德調高美公債評級

全球最大資產管理公司貝萊德改變對美國公債的立場，短天期債券由「中立」上調到「加碼」，長天期債也從「減碼」上調到「中立」，以反映公債殖利率走高、潛在報酬提升。

同時，貝萊德也建議獲利了結，將美股從「加碼」調降至「中立」，以因應AI建置過程中可能出現的波動，並縮小對日本公債的減碼幅度。不過，貝萊德對AI基本面的信念不變，在美股中也仍偏好AI相關標的。

貝萊德智庫指出，殖利率走高，加上市場對聯準會（Fed）緊縮的預期可能過度，讓貝萊德有空間結束對美國長天期公債的減碼立場。過去六年的大部分時間，減碼美國長天期公債一直是貝萊德的核心立場。

2020年10月貝萊德首度減碼美國長天期公債時，美國10年期公債殖利率約0.9%，但最近已飆升至5.3%以上，為24年來高點。貝萊德認為，殖利率走高後，已經改善對利率風險的補償。

依目前美國公債的殖利率水準來看，貝萊德的分析顯示，未來12個月內，殖利率還有75個基本點（即0.75個百分點）的上升緩衝。超過這個幅度，總報酬才會轉為負值。這支持貝萊德增加美國公債的配置，尤其是短天期。貝萊德認為，市場對Fed緊縮的預期在公債短端最有回落空間。貝萊德也將維持兩年的美股「加碼」立場調降至「中立」，作為調升美國公債的資金來源。美國期中選舉可能使市場波動加劇，因為投資人將重新評估AI政策可能的走向。

貝萊德認為，即使AI基本面沒有轉弱，但市場仍可能轉向，考量不確定性與阻力。這是項短期的風險管理調整，反映在當前波動劇烈的總體經濟與市場環境中，投資人必須更加靈活。整體來說，貝萊德是在管理短期風險，而非改變核心信念。

貝萊德重申，對AI轉型的基本面信念維持不變。在利率走高的環境下，企業能否創造超越資金成本的獲利與報酬，正逐漸成為區分企業優劣的關鍵。貝萊德仍偏好AI相關企業與上市基礎建設。關鍵基礎建設的需求持續成長，加上供給稀缺，支撐具吸引力的報酬。