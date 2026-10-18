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記憶體、半導體重挫AI多頭變天了？ 「鉅亨買基金」揭三大原因

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股、台股近期震盪加劇，科技股更成為市場賣壓重心，讓投資人擔憂多頭行情是否告終。「鉅亨買基金」觀察10月6日至14日全球股市表現發現，這波修正並非全面性下跌，而是集中於記憶體半導體類股，反映市場正重新評估科技產業的獲利前景與股價評價。「鉅亨買基金」表示，AI長期發展趨勢未變，但投資人不必為了掌握成長機會承擔過度集中的風險，適度分散至台股大盤、美股大盤及美國科技類股基金，更有助於兼顧成長潛力與投資組合的抗震能力。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，近期記憶體與AI概念股修正，主要受到三項因素影響。首先，中國大陸記憶體大廠長鑫存儲（CXMT）公布新一代DRAM技術進展，並計畫推出伺服器記憶體產品，引發市場對供給增加及價格競爭的疑慮；其次，大型科技企業持續擴大AI資料中心投資，市場開始檢視資本支出能否轉化為實際獲利；第三，美國通膨及利率前景增添不確定性，進一步壓抑科技成長股評價。不過，中國新技術能否順利量產、達到足夠良率，仍有待後續觀察，投資人不宜僅憑短期消息判斷產業長期走勢。

記憶體價格下跌，未必代表AI產業前景轉弱。羅瑤庭指出，記憶體是AI伺服器、個人電腦及智慧型手機的重要零組件，若供給增加帶動價格回落，可望降低AI設備建置與採購成本，加速相關技術普及。台灣在AI伺服器、電子組裝及電腦硬體供應鏈占有重要地位，若記憶體成本下降進一步刺激設備需求，下游硬體廠商有機會受惠。因此，觀察AI產業不能只看記憶體製造商的股價表現，也應留意成本變化對整體供應鏈帶來的影響。

這波修正更凸顯分散配置的重要性。鉅亨買基金統計，10月6日至14日記憶體類股下跌15.8%、費城半導體指數下跌11.6%，同期標普500下跌1.3%、那斯達克下跌3.3%，台股則下跌3.6%，顯示賣壓主要集中於特定科技族群。羅瑤庭表示，當熱門產業股價已反映較高成長期待，市場只要出現利空，就可能引發較大幅度修正。建議投資人資產應適度分散，可透過鉅亨買基金的「配置常勝軍」投組，分散布局於台股大盤、美股大盤及美國科技類股，透過多元布局分散市場與產業風險。雖然股票投資仍無法完全避免下跌，但相較集中押注單一族群，更有機會降低持股過度集中的衝擊。

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