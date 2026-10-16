瞄準戰略資源 永豐新基金19日開募

AI、能源轉型及地緣政治趨勢升溫，戰略資源逐漸成為全球資本市場關注焦點。為協助投資人布局全球戰略資產，永豐投信昨（15）日宣布推出永豐全球戰略資源基金，鎖定鈾礦、稀土及電力基礎設施三大戰略領域，將於19日起展開募集。

永豐投信表示，全球競爭局勢出現深刻轉變，在資源國有化與供應鏈安全戰略浪潮下，科技賽局的核心已從軟體演算法正式轉向實體資源的掌控力。

永豐投信指出，永豐全球戰略資源基金具備三大特色。第一是全台首創，布局「大國博弈×未來科技×戰略資源」三大長線趨勢，一次掌握全球產業升級與資源重估帶來的全新投資契機。

二是三強鼎立。這檔基金完整涵蓋稀土、鈾礦與電力基礎設施三大核心戰略領域，初期大致採取三三三配置，精選全球具領導地位與競爭優勢的產業龍頭，打造兼具成長潛力與配置效率的投資組合。

三是鈾稀力配置。基金聚焦具成長動能的上游鈾礦與稀土資源，同步搭配需求相對穩定的電力基礎建設，以「進攻＋防禦」雙引擎策略，掌握AI發展、能源轉型與地緣政治驅動下的長期商機。

永豐投信表示，過去科技競爭聚焦數據與演算法，未來產業競爭的關鍵，不僅在於技術創新能力，更在於對關鍵資源與能源供應鏈的掌握能力。AI伺服器、人形機器人及先進軍工的背後，都離不開關鍵礦物與電力供應。

在永豐全球戰略資源基金的初步產業投資規劃，以銅礦相關比重最高，其次是鈾、配電設備、重電設備、鋁、核能發電等。永豐投信表示，自由貿易糖衣已融化，未來大國將各顯神通搶資源，提升戰略資源掌握度，以搶占國防、科技、經濟的主導地位。

永豐全球戰略資源基金採取鈾礦、稀土及電力三維度配置策略，提升投資組合配置效率。