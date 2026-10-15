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績效前20%投資人都買什麼基金？擁這資產占九成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
績效前20%投資人持有的前十大股票型基金。（資料來源：「鉅亨買基金」整理）
績效前20%投資人持有的前十大股票型基金。（資料來源：「鉅亨買基金」整理）

投資市場波動不斷，績效表現相對突出的投資人，究竟都買哪些基金？「鉅亨買基金」觀察客戶近三年報酬表現，針對報酬率排名前20%的客群進行持倉分析，發現這群投資人的股票型基金占比高達96.6%，其中，台灣股票及台灣中小型股票基金合計占這群客戶總基金資產88.1%，約為其他客群的2.7倍，顯示台股基金是這群客戶配置的主力。

除股票型基金比重明顯偏高，績效前20%客群在基金類型與投資方式上，也呈現出與其他客群不同的特色。「鉅亨買基金」統計數據顯示，這群投資人持有累積型基金的比重達96.4%，明顯高於其他客群的62.5%；境內基金占比也達95.0%，相較其他客群的48.1%高出不少，反映其基金配置更集中於國內市場，且累積型基金是主要選擇之一。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭表示，從這次持倉分析可以觀察到，績效前段客群的配置相對集中，尤其對台股基金有較高比重。這項結果呈現的是近三年報酬表現排名前20%客群的持倉特徵，有助於了解不同投資人之間的配置差異，但不能據此認定集中投資台股就是績效較佳的原因，也不代表採取相同策略就能複製過去的報酬表現。

比較其他資產配置，績效前20%客群配置於多重資產與債券型基金的比重合計僅3.3%，遠低於其他客群的31.6%，兩者差異相當明顯。不過，羅瑤庭指出，股票型基金比重較高，代表投資組合的表現更容易受到股市行情影響；當市場震盪或回檔時，集中配置也可能放大資產波動。因此，選擇基金時仍應回到自身的投資目標、資金用途與投資期限，並衡量可承受的風險，而非只看過去績效排名。

累積型基金也是績效前20%客群的配置特色之一。羅瑤庭表示，累積型基金通常將收益留在基金內持續運作，對著眼長期資產累積的投資人而言，是可以評估的投資方式；但是否適合，仍須視個人資金需求與投資目標而定。若有定期現金流需求，或對資產波動較為敏感，也應一併考量不同基金類型的特性，而非單純跟隨市場上的熱門選擇。

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