312億現金股利 來了

11檔台股ETF今（15）日發放逾312億元現金股利，逾219萬投資人開心領錢。法人表示，投資高股息ETF最主要目的是打造現金流，也能在市場震盪時多一層韌性保護。偏好長線收益的投資人，可留意擁有科技、金融相關題材的台股高息ETF。

今天發放股利的11檔ETF包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30、野村臺灣新科技50、中信綠能及電動車、凱基優選高股息30、主動野村臺灣高息、中信成長高股息、主動第一金台股優、第一金工業30、凱基台灣AI 50及野村趨勢動能高息。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，科技半導體、金融產業後市表現均可期。投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓你的持有張數愈來愈多。

大華優利高填息30經理人郭修誠分析指出，全球CSP（大型雲端服務商）資本支出維持強勁，加上AI晶片需求不墜，台積電法說會預期將釋出樂觀展望，激勵供應鏈營運動能延續。00918歷經成分股調整後，產業配置展現高度進可攻、退可守特性。其中，電子及電腦周邊設備族群受惠AI伺服器與新機上市拉貨旺季；防禦端則大幅納入體質強健、獲利穩居前段班的金融保險族群，有效分散單一產業風險，在市場波動時發揮防禦優勢。

主動野村臺灣高息基金經理人游景德表示，企業獲利將成為股價主要支撐，可持續觀察營收、毛利率及獲利預估是否上修。產業方面，看好受惠AI資本支出的基礎建設龍頭、美元營收出口商、現金充裕且負債偏低的企業，以及海外收益改善的金融股；兼具股息、成長與合理評價的公司，有望在類股輪動中維持優勢。