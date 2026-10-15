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科技商品 定期定額卡穩

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

儘管近期台股高檔震盪，但根據CMoney、富邦投顧彙整2016至2025年加權指數表現，9月上漲機率僅30%，10月後上漲機率明顯提高至70%，平均漲幅0.6%；11月平均漲幅擴大至3.1%，12月平均漲幅2.2%，顯示第4季市場勝率明顯回升。

法人指出，第4季進入電子產業傳統旺季，加上年底作夢行情、法人與外資年底布局等資金效應，均有機會為台股增添動能。尤其今年AI仍是市場核心主軸，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，需求由AI晶片進一步向先進製程、先進封裝、AI伺服器、高速傳輸及關鍵零組件擴散，台灣科技供應鏈仍處於結構性成長趨勢。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，市場情緒自7月回檔後逐步回溫，資金重新聚焦具備AI實體供應鏈優勢的市場，帶動台股屢創新高、漲幅居全球主要股市前段班。這波行情並非僅由題材推升，背後更有基本面支撐，隨AI伺服器需求持續擴張、先進製程晶片拉貨動能升溫，相關需求已逐步反映在出口及企業營運數據，顯示AI帶動的結構性成長仍是推升台股的重要引擎。

洪珮甄指出，台股目前位處相對高檔，短線難免受到國際股市波動、籌碼調節及獲利了結賣壓影響，行情震盪幅度可能加大，但AI驅動的科技產業升級趨勢並未改變。隨全球AI算力需求持續提升，投資動能也由晶片進一步向先進製程、先進封裝、高效能運算及AI伺服器等供應鏈延伸，相關產業需求與獲利動能可望延續，為台灣科技股中長期基本面提供支撐。

對於看好台灣科技產業長線趨勢、卻擔心現階段指數位階偏高的投資人，與其猜測短線高低點，不妨透過科技型ETF採取定期定額或逢震盪分批布局方式，降低單次進場時點風險。

國泰台灣科技龍頭ETF經理人蘇鼎宇表示，第4季向來是電子產業傳統旺季，從歷史經驗來看，台股上漲機率也相對較高。今年AI需求持續擴大，從上游先進製程、先進封裝，帶動下游AI伺服器、散熱、高速傳輸及高階PCB等關鍵零組件，台鏈仍是這波AI投資熱受惠者。

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