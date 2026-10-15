11檔科技基金漲逾100% 元大、景順等商品今年來表現亮眼

美股財報季登場，今（15）日市場同步聚焦台積電法說會釋出的最新展望，AI與半導體產業後市成為盤面關注焦點。儘管短線市場震盪加劇，台股科技型基金績效仍表現亮眼，今年以來高達11檔報酬率突破100%，後續營運展望與財報表現將牽動科技股投資氣氛。

台股昨（14）日強勢反彈，盤中一度收復10日均線，但上檔面臨5日均線反壓，終場漲幅收斂。短線若要進一步轉強，仍須有效突破周二（13日）爆量長黑高點49,126點及5日均線，才有機會延續反彈走勢，進一步挑戰5萬點大關。

此外，美國9月消費者物價指數（CPI）能否緩解市場通膨疑慮、帶動長天期公債殖利率回落，以及艾司摩爾（ASML）、台積電財報與展望是否優於市場預期，都將成為影響近期全球科技股及台股走勢的重要觀察指標。

值得注意的是，根據CMoney統計至13日，今年來共有11檔台股科技型基金報酬率突破100%，依序為：元大高科技漲127.2%、景順台灣科技漲116.2%、瀚亞高科技漲115.1%、安聯台灣科技漲113.9%、摩根台灣新興科技漲108.5%、富蘭克林華美台股傘型基金之高科技漲105.9%、台新2000高科技漲105.3%、玉山科技島漲104.7%、野村高科技漲102.1%、野村e科技漲100.9%、台新創新科技漲100.7%，皆超越加權指數同期的66.9%，表現亮眼。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，近期全球市場持續受到美國利率政策、債券殖利率變化及地緣政治風險等因素干擾，但隨著相關不確定性逐步被市場消化，第4季投資焦點有望重新回到企業營收、獲利與產業基本面，台股也可望由企業獲利驅動展開下一階段表現。

市場將檢驗企業今年的獲利是否達標，以及第4季是否繼續成長，漲價概念股於第4季的季漲幅將決定是否能夠開啟股價新一波漲升行情，若漲價題材再起，加上企業獲利成長動能延續，台股第4季漲升行情可期。

長期來看，在AI投資大趨勢不變下，市場對2026年至2027年台股上市櫃公司獲利年增率預估維持在二位數的高成長，身為全球AI供應鏈關鍵地位的台股中小AI利基股獲利成長強勁，將扮演台股挑戰新高的領頭羊。