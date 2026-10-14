績效前20%的投資人都買什麼基金？ 股票型基金占比達96.6%

投資市場波動不斷，績效表現較突出的投資人究竟都買哪些基金？「鉅亨買基金」觀察客戶近三年報酬表現，針對報酬率排名前20%的客群進行持倉分析，發現這群投資人的股票型基金占比高達96.6%，其中台灣股票及台灣中小型股票基金合計占這群客戶總基金資產88.1%，約為其他客群的2.7倍，顯示台股基金是這群客戶配置的主力。

除了股票型基金比重明顯偏高，績效前20%客群在基金類型與投資方式上，也呈現出與其他客群不同的特色。「鉅亨買基金」統計數據顯示，這群投資人持有累積型基金的比重達96.4%，明顯高於其他客群的62.5%；境內基金占比也達95%，遠高於其他客群的48.1%。

績效前20%的投資人中，持有最多的股票基金為安聯台灣科技基金，持有率達47.4%，其次是元大台灣卓越50 ETF連結基金（不配息）的26.4%、統一奔騰基金的21.2%。

績效前20%投資人持有第三到第十名的股票基金依次為野村優質基金、安聯台灣大壩基金、統一黑馬基金、安聯台灣智慧基金、野村高科技基金、路博邁台灣5G股票基金、野村鴻運基金。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭表示，從這次持倉分析可以觀察到，績效前段客群的配置相對集中，且持有台股基金比重高。這項結果呈現的是近三年報酬表現排名前20%客群的持倉特徵，有助於了解不同投資人之間的配置差異，但不能據此認定集中投資台股就是績效較佳的原因，也不代表採取相同策略就能複製過去的報酬表現。

「鉅亨買基金」提醒，績效前段客群的持倉可作為觀察市場投資行為的參考，但不宜直接複製為個人投資組合。投資人應先確認自身的投資目標、資金需求與風險承受能力，再規劃合適的資產配置，並定期檢視投資組合。過去績效不代表未來表現，基金投資具有風險，投資前應審慎評估。