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統一投信免費理財講座 加開中南部場次

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信【掌握科技趨勢・升級財富新局講座】。統一投信／提供
統一投信【掌握科技趨勢・升級財富新局講座】。統一投信／提供

AI帶動股市衝上高檔，下一步怎麼走？統一投信響應臺灣周舉辦的理財講座推出後，點燃投資人參與的熱情，一公開即報名額滿。在投資人好評的強烈敲碗下，統一投信將再次走向中南部，加開11月2日高雄、11月3日台南、11月6日台中三場免費理財講座，投資人可以就近參與。包括統一投信總經理董永寬、統一投信基金經理人郭智偉、財經專家蕭碧燕組成的黃金陣容。目前講座已經開始報名，有意參與的投資人把握機會，額滿為止。

統一投信的理念是將投資理財的種子灑向不同城市，為各地的投資人升級財富思維，讓每一次理財選擇，都更靠近幸福未來。這三場講座並非臺灣周活動場次，而是統一投信在熱烈迴響下特別加開。講師將由「財富觀念、科技趨勢、長期投資」三大面向，帶領投資人掌握市場變化，思考AI時代下的財富成長機會。

董永寬將以「財富升級 從觀念開始」揭開序幕，分享財富管理與長期投資的重要思維；郭智偉則以「前沿科技 洞見新趨勢」為題，剖析前沿科技在新世代發展的重要性，讓投資人率先洞見AI新商機；蕭碧燕則以「長期投資 從定期累積」，分享長線理財的投資方法，並協助投資人從定期定額開始，把理財觀念落實到日常生活。

講座尾聲，還安排「智富解方 關鍵問答」焦點對談。三位講師將同台交流，針對投資人關注的當前市場趨勢、科技投資先機及長期理財方針等議題進行分享，讓投資人一次掌握投資脈絡、觀念與方法，讓投資不只是追著市場跑，而是建立自己的長期理財策略。

統一投信表示，科技浪潮持續前進，AI與前沿科技快速改變產業版圖，也牽動全球投資市場的新機會。面對市場變化，投資人不能只追逐短期熱門題材，更需要建立從趨勢到投資、從觀念到行動的完整思維，逐步累積自己的財富成長力。

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