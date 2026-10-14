亞股昨（13）日跌多漲少，但法人持續看多亞股後市，認為投資機會多元，可望受惠於AI供應鏈與政策利多。展望後市，中東戰事仍未解決，高油價推升通貨膨脹壓力，美國聯準會（Fed）利率政策仍是金融市場觀察重點。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍指出，受惠於全球AI需求殷切，亞洲科技產品出口與資本支出顯著增加，帶動區域今、明兩年國內生產毛額（GDP）年增率上看4.8%、4.7%。

楊慈珍指出，雖然地緣政治風險加重通膨壓力，但部分亞太國家已啟動升息並逐步接近本輪利率目標，加上各國推行緩和物價政策，預估後續升息空間有限。從估值來看，目前MSCI亞太不含日本指數本益比僅10.5倍，明顯低於歐美股市，兼具評價優勢與長線投資價值。

在產業面，楊慈珍表示， AI應用拓展帶動AI硬體需求，後續看好具缺貨題材、訂單能見度高，且受惠AI長期成長趨勢的科技、工業、非核心消費產業。操作上可分批布局以待行情發動，同時密切追蹤總經動能及企業財報變化，以利汰弱留強。

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）表示，AI 仍是重要的結構性成長機會，台灣與南韓更位居全球 AI 供應鏈核心。除了關注整體AI 支出規模，投資人更應觀察新增獲利將由哪些供應鏈環節取得。

林素亥指出，目前半導體、先進封裝、測試、記憶體及光通訊等領域均可望受惠於AI支出。隨著晶片複雜度提升，AI 應用帶動的商機也有望擴及更多產業與企業。

針對香港與中國大陸股市，霸菱維持精選個股策略。林素亥表示，政策支持與科技創新雖可能成為市場催化劑，但投資信心若要持續回升，仍有賴家庭信心與內需進一步增強，目前持續從網路、工業及醫療保健產業中，尋找能善用 AI 提升效率、強化創新與鞏固競爭優勢的企業。

至於其他市場，林素亥指出，印度中期內需與投資循環仍具支撐力，但能源成本上升及貨幣政策可能進一步緊縮，使企業獲利能見度與評價合理性更形重要。東協市場則持續提供分散配置的機會，新加坡持續推動資本市場發展，馬來西亞的科技生態系日益壯大，印尼與菲律賓消費相關企業評價則變得合理。