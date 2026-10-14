富達提4T 打造退休韌性

富達國際昨（13）日發布「2026台灣退休理財暨臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）認知民調」，發現國人準備退休有三大困境，即儲備不足、起步過晚、不懂長期投資。富達提出4T原則，協助民眾打造退休韌性。

富達國際線上調查於今年8月31日至9月6日進行，有效樣本41,462份。

綜合本次調查結果，可勾勒出台灣民眾典型退休準備樣貌：年約43歲、居住北部，學歷為大專以上，月收入約4.4萬元，希望約65歲退休，並期待退休後每月約有6.3萬元生活費。不過，受訪者平均約41歲才開始規劃退休，目前每月可投入退休儲蓄或投資金額約1.1萬元。

調查顯示，當問到要維持理想退休生活每月需要多少錢，超過六成（64%）受訪者表示至少5萬元。然而，約六成（58%）目前每月可投入退休儲蓄或長期理財的金額不足1萬元，包含15%坦言扣除生活開銷已無資金或完全不打算進行任何投資理財。

除了資金有限，退休規劃起步普遍偏晚。調查顯示，過半（53%）是40歲之後才開始或預計開始退休儲蓄或長期理財規劃，其中更有26%是51歲之後才開始。多數（56%）表示退休準備落後，甚至尚未開始規劃；不到三成（26%）認為符合預期，僅6%自認準備超前。

值得注意的是，年輕世代退休生活期待較高，但退休準備意識也明顯提早。40歲以下年輕族群近七成（69%）認為退休生活費每月需要5萬元以上，27%需要10萬元以上，比例都高於40歲以上族群的61%和15%；40歲以下族群有68%已開始規劃退休，遠高於40歲以上族群只有32%。

根據本次調查結果，富達國際大中華區銷售業務負責人及富達投信董事長李少傑提出「4T原則」，鼓勵民眾透過認知缺口（Think）、及早開始（Time）、設定目標（Target）、善用TISA（TISA）四大步驟，將退休規劃從想法轉為行動。