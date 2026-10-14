富坦新興月收益基金耀眼 近一年漲幅逾三成

美股與台股上周在AI投資熱潮延續下攜手改寫歷史新高價位，但隨美國財報季逼近，市場傾向重新檢視企業獲利能否跟上股價漲幅，加上油價回升及美債殖利率高檔震盪，資金追價態度轉趨謹慎。費城半導體指數連四個交易日下跌，為7月以來最長連跌走勢，全球AI題材股高檔回落。

法人指出，今年來已出現多次AI概念股漲多回檔走勢，但並不代表投資趨勢已經反轉，而是市場由全面追捧題材逐步轉向檢視企業獲利、現金流與資本支出效益。

面對股市評價升高及波動擴大環境，投資人除了持續掌握AI與企業獲利成長機會，也須透過跨區域、股債並重的配置，降低單一產業回檔對投資組合的衝擊。

投資專家建議，投資人可透過配置平衡型基金，同時參與股市的成長機會及債券所提供的收益來源，降低整體投資組合波動風險，這也是國人在共同基金的布局上最為青睞的基金類型。

以8月境外全球平衡型基金淨申購前十大基金績效觀察，排名第一的富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金近一年漲幅高達31.21%、相比股票型基金績效毫不遜色，但三年期波動風險控制在僅9.83%，顯見基金操作擁有很好的風險管控能力。績效排名第二的是富蘭克林坦伯頓全球平衡基金，也有26.88%的漲幅，三年期波動風險僅9.6%。

據了解，兩檔基金雖同屬平衡型策略，但投資角色有所區隔，後者著重全球分散與投資組合韌性，前者則更偏重新興市場的成長及收益潛力，搭配運用有助在參與AI長期投資浪潮之餘，避免資產過度集中於單一市場或產業。

法人表示，全球平衡型基金可在全球與新興市場股票、債券及貨幣市場之間進行多元配置，更能因應市場風格快速輪動。

當AI及科技類股延續漲勢時，股票部位有機會參與企業獲利上升投資契機，若利率、油價或地緣政治消息引發市場震盪，債券與其他區域資產則可提供分散效果。