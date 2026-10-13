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利率敏感度低 科技成長股、大型股、新興亞股、短債看好

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

中東戰事仍未解決，高油價推升通貨膨脹壓力，美國聯準會（Fed）利率政策將是近期金融市場觀察重點。法人指出，全球主要央行轉鷹，全球進入高利率維持更久的新局面。在這樣的環境下，可布局對利率敏感度低的資產類別，投資組合多元分散，以兼顧成長及收益。

群益環球金綻雙喜基金經理人許書銘表示，雖然Fed重啟升息，但歷史經驗顯示，升息對股市影響往往呈現「短空長多」，尤其在AI投資周期加速下，全球製造業採購經理人指數（PMI）持續擴張，有助企業營運改善。預期企業獲利強勁，可望支撐升息初期的估值修正。待市場消化政策衝擊後，投資焦點仍將回到基本面。

許書銘指出，面對經濟發展穩健、貨幣政策轉向的環境，第4季操作仍是股優於債。在股市布局上，隨著AI資本支出加速，可鎖定獲利能見度最高的科技成長股、財務體質良好的大型股，以及受惠於半導體超級周期的新興亞股

在債券配置上，許書銘認為，因應利率環境變化，短債較受惠，因此可善用具收益優勢的非投等債、新興債建立穩健現金流來源，並強化投組防禦力。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，受惠於全球AI需求殷切，亞洲科技產品出口與資本支出顯著增加，帶動區域今、明兩年國內生產毛額（GDP）年增率上看4.8%、4.7%。

楊慈珍指出，雖然地緣政治風險加重通膨壓力，但部分亞太國家已啟動升息並逐步接近本輪利率目標，加上各國推行緩和物價政策，預估後續升息空間有限。從估值來看，目前MSCI亞太不含日本指數本益比僅10.5倍，明顯低於歐美股市，兼具評價優勢與長線投資價值。

從產業面來看，楊慈珍表示， AI應用拓展帶動AI硬體需求，後續看好具缺貨題材、訂單能見度高，且受惠AI長期成長趨勢的科技、工業、非核心消費產業。操作上可分批布局以待行情發動，同時密切追蹤總經動能及企業財報變化，以利汰弱留強。

亞股 利率 科技

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