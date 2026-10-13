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資金回流債市 投等債基金單周吸金逾102億美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國非農就業數據遜於預期，失業率也微幅增溫，但ISM製造業與服務業價格指標雙雙走升，使得通膨疑慮仍然僵持不下，10年期美國公債殖利率區間震盪，債市漲跌互見，其中投資級債與市政債表現較強。

高殖利率吸引資金回流債市。根據美銀引述EPFR統計，截至10月7日當周，投資等級債券基金淨流入擴大至102.3億美元，連續多周維持資金淨流入；非投資等級債及新興市場債基金也同步轉為淨流入。

安聯投信表示，美國通膨疑慮尚未消退，帶動美債殖利率維持高檔震盪，但高收益水準已逐步吸引資金進場，加上美債標售需求強勁，市場對債券資產配置意願正逐步回升。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，ISM報告顯示，美國9月製造業與服務業擴張速度略有放緩，原物料價格指標升至5月以來最高，衡量材料和服務支付價格的指標則創四年最高水平，使市場再次擔憂通膨疑雲未散。美債高殖利率開始吸引投資者入場，近期美國10年期國債發行吸引強勁需求，投標倍數創下十年最高。

美債殖利率歷經劇烈震盪後暫時轉穩。10年期、30年期公債殖利率上週雙雙刷新2002年以來高點，但高殖利率吸引買盤關注，加上公債標售需求強勁，緩解市場對美債需求不足疑慮，帶動殖利率自高檔回落。

安聯投信表示，美國最新非農就業數據低於市場預期，失業率亦微幅升溫，顯示勞動市場降溫跡象逐步浮現。

然而，美國ISM製造業與服務業價格指標同步上升，反映企業成本壓力仍在，市場對通膨前景看法依舊分歧，使美國10年期公債殖利率維持區間震盪，債券市場表現也呈現漲跌互見格局，其中投資級債與市政債表現相對突出。

債市 基金 美債

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