資金回流債市 投等債基金單周吸金逾102億美元

很多人花了大把的時間，做了各種分析比較，研究要怎麼選股，卻沒有認真處理另一個更重要的問題「要買多少」，結果就是雖然買對了，但因為只買了幾張，只能說是賺了點零用錢，但對於總資產幫助不大。 以風控的角度來說，買一兩張就算錯了也不會重傷，但投資股票不應該把「沒受傷」當作目的，不然就會得出「沒有買進，沒有傷害」的結論。

2026-10-13 11:24