全球資金回頭買美股基金 單周吸金逾32億美元居冠
債市拋售壓力暫時緩解，市場風險偏好回升，美股再度刷新歷史新高。法人表示，受惠企業財報表現穩健及AI產業前景持續樂觀，全球資金在區域、產業及資產間加速輪動，市場焦點逐步由總經與利率雜音，重新回歸企業獲利與產業基本面。
根據EPFR統計，截至10月7日當周，美國股票基金轉為淨流入32.6億美元，居全球主要市場之冠；拉丁美洲及全球新興市場股票基金也同步由流出轉為淨流入，分別吸引14.64億美元及1.75億美元資金。
安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，美國科技股在AI題材與企業獲利支撐下持續走強，帶動標普500及NASDAQ指數雙雙改寫歷史新高。
另一方面，美國最新非農就業數據低於市場預期，降低市場對後續升息擔憂，也有助於穩定投資人情緒。相較之下，歐洲市場仍面臨財政與政治不確定性干擾，包括法國預算爭議及西班牙提前大選等因素，持續壓抑市場表現。
洪華珍表示，美國10年期公債殖利率雖仍處高檔，對科技股評價面仍形成一定壓力，但在經歷前波修正後，市場已逐步消化部分利率風險。隨著聯準會9月升息後，市場對進一步緊縮政策預期有所降溫，有利於投資氣氛改善。
展望後市，洪華珍指出，第3季財報將成為觀察美國科技股的重要風向球。根據FactSet預估，美國科技產業第3季營收年增率達39.7%，獲利年增率達63.5%，其中半導體產業獲利年增率更高達126%，反映AI基礎建設需求依舊強勁。
隨著雲端服務供應商持續擴大資本支出，半導體、記憶體、光通訊及高速網路設備等產業需求可望維持高檔，相關企業獲利動能有機會延續至2027年。
若未來長天期公債殖利率逐步趨穩，市場焦點可望進一步回歸企業基本面，具備穩健現金流、良好財務體質及明確成長動能的科技企業，仍有機會透過獲利成長消化估值壓力。
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