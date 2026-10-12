AI浪潮突顯戰略資源重要性 永豐投信新募基金鎖定三大主軸

永豐投信指出，未來十年在能源安全、AI發展與地緣政治重組的交互推動下，戰略資源的重要性將持續提升。順應此一趨勢，永豐投信將於10月19日起募集永豐全球戰略資源基金。

永豐全球戰略資源基金聚焦核能與鈾礦、稀土與關鍵礦物，以及智慧電網與儲能三大主軸，掌握全球資源重估與能源轉型帶來的長期投資契機。其中，除鈾礦與稀土等關鍵原料外，支撐能源供應與算力運作的電力基礎建設，同樣已成為全球競逐的重要戰略資產。

永豐投信指出，數位經濟持續擴張，市場目光多半聚焦在晶片與伺服器，但真正決定運算能量能否持續成長的，其實是背後源源不絕的電力。資料中心必須24小時不間斷運轉，一旦供電中斷，運算便隨之停擺。

國際能源署（IEA）推估，未來規劃興建的大型資料中心，用電規模合計恐相當於500萬戶家庭。永豐投信強調，電力正從幕後配角躍升為全球算力競賽的兵家必爭之地。

選股方面，永豐全球戰略資源基金結合「大國博弈」、「未來科技」與「戰略資源」三大投資趨勢，透過上游鈾礦與稀土掌握成長機會，同時配置電力基礎建設企業，以兼顧產業成長潛力與投資組合韌性。