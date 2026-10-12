美股漲相佳 新興債吸睛

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

國泰投顧展望今（2026）年第4季，觀察美股第3季各產業表現，金融與軟體股表現優於多數產業，在總體環境利多與產業基本面支撐下，第4季仍值得期待。

歷史經驗顯示，美國期中選舉後，政治不確定性消散，美股漲幅優於非期中選舉年。

債市方面，整體新興債中，權重最大的拉丁美洲市場受惠政策框架轉型，帶動新興市場主權債投資信心，加上新興債較其他債種的收益水準更具吸引力，具備多元分散配置價值。

美國第4季即將迎來期中選舉。依歷史經驗顯示，在期中選舉前因政治不確定而導致美股波動度攀升，惟隨著選舉結果底定、不確定性逐步消退，市場重回關注總體景氣狀況、企業獲利等基本面因素，市場風險偏好亦逐漸回升，期中選舉後六個月標普500指數平均上漲10.9%，顯著優於非期中選舉年的4.3%10。

債市方面，拉丁美洲政治路線轉為更市場導向、注重財政紀律及深化對美合作，提振市場投資拉美國家主權債信心，年初至今以拉美市場為主要權重的新興市場主權債表現優於其他債種。

以殖利率角度而言，新興市場美元主權債殖利率達7.41%，提供具吸引力的收益與多元配置的投資價值。

國泰投顧預估，AI產業鏈為全球企業獲利與投資快速擴張的關鍵力量，其中在AI產業鏈中各個環節如晶片、雲端資料中心、AI模型與終端應用占據領先地位的美股七雄，預估今年獲利成長60.9%，大幅優於標普500指數的35.6%，同時前瞻本益比約為23.8倍，低於近五年負一倍標準差26.5倍，投資價值浮現。

另一方面，AI終端應用推動長期資料中心建設需求，同步帶動半導體需求暢旺，預估今、明兩年全球半導體市場營收將年增52.8%、21.6%，亞洲市場中的台灣與韓國股市因高度集中半導體，且政策支持建立完整產業聚落，在AI終端長期需求明確下，可望進一步鞏固其半導體供應鏈的關鍵地位。

美股 國泰 債市 新興市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009820卡位美科技行情

美科技股壓回 投顧：台股本周聚焦台積電法說會

市值型、高息型 人氣旺

那指創新高還能買？009800今年含息賺逾2成 經理人：高點非唯一依據

相關新聞

全球市場觀測站／資料中心供應鏈 聚焦

油價居高不下，美債殖利率上周一度攀升至近24年高點，在利率維持高檔與評價面承壓下，S&P 500與那斯達克指數震盪加劇。法人表示，聯準會官員在9月利率決策會議中意見分歧，市場普遍認為10月升息機率不高，但年底前仍有一次升息的可能。在利率路徑尚未明朗的情況下，不確定性持續籠罩市場，預期股市波動度仍將維持偏高。不過，若後續經濟數據顯示成長動能放緩但未明顯惡化，將有助於穩定市場情緒，並支撐美股維持高檔整理；反之，若出現經濟降溫或惡化訊號，則可能進一步加劇市場波動。

中小股基金展現爆發「利」過去三年績效皆超越大盤表現

大股本權值股雖然穩健，但推升股價需要極大資金，反觀小股本（80億元以下）公司，只要產品切入AI供應鏈核心，在資金點火下，市值往往能創造數倍翻轉的大驚奇。例如台光電、川湖，在2025年8月到2026年8月，短短一年市值分別大增3.53倍、3.69倍，因此建議優先布局中小主被動ETF掌握爆發力行情。

美股漲相佳 新興債吸睛

國泰投顧展望今（2026）年第4季，觀察美股第3季各產業表現，金融與軟體股表現優於多數產業，在總體環境利多與產業基本面支撐下，第4季仍值得期待。

主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

台股今年震盪走高，進入第4季，指數位處相對高檔，投資人面臨獲利了結或續抱的抉擇。然而，歷史經驗顯示，第4季向來是台股企業營運旺季，10月更是布局後續行情的重要時點。根據統計，近三月有八檔主動式台股ETF報酬率逾一成，接下來可望持續有好表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。