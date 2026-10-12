美股漲相佳 新興債吸睛

國泰投顧展望今（2026）年第4季，觀察美股第3季各產業表現，金融與軟體股表現優於多數產業，在總體環境利多與產業基本面支撐下，第4季仍值得期待。

歷史經驗顯示，美國期中選舉後，政治不確定性消散，美股漲幅優於非期中選舉年。

債市方面，整體新興債中，權重最大的拉丁美洲市場受惠政策框架轉型，帶動新興市場主權債投資信心，加上新興債較其他債種的收益水準更具吸引力，具備多元分散配置價值。

美國第4季即將迎來期中選舉。依歷史經驗顯示，在期中選舉前因政治不確定而導致美股波動度攀升，惟隨著選舉結果底定、不確定性逐步消退，市場重回關注總體景氣狀況、企業獲利等基本面因素，市場風險偏好亦逐漸回升，期中選舉後六個月標普500指數平均上漲10.9%，顯著優於非期中選舉年的4.3%10。

債市方面，拉丁美洲政治路線轉為更市場導向、注重財政紀律及深化對美合作，提振市場投資拉美國家主權債信心，年初至今以拉美市場為主要權重的新興市場主權債表現優於其他債種。

以殖利率角度而言，新興市場美元主權債殖利率達7.41%，提供具吸引力的收益與多元配置的投資價值。

國泰投顧預估，AI產業鏈為全球企業獲利與投資快速擴張的關鍵力量，其中在AI產業鏈中各個環節如晶片、雲端資料中心、AI模型與終端應用占據領先地位的美股七雄，預估今年獲利成長60.9%，大幅優於標普500指數的35.6%，同時前瞻本益比約為23.8倍，低於近五年負一倍標準差26.5倍，投資價值浮現。

另一方面，AI終端應用推動長期資料中心建設需求，同步帶動半導體需求暢旺，預估今、明兩年全球半導體市場營收將年增52.8%、21.6%，亞洲市場中的台灣與韓國股市因高度集中半導體，且政策支持建立完整產業聚落，在AI終端長期需求明確下，可望進一步鞏固其半導體供應鏈的關鍵地位。