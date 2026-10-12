中小股基金展現爆發「利」過去三年績效皆超越大盤表現

大股本權值股雖然穩健，但推升股價需要極大資金，反觀小股本（80億元以下）公司，只要產品切入AI供應鏈核心，在資金點火下，市值往往能創造數倍翻轉的大驚奇。例如台光電、川湖，在2025年8月到2026年8月，短短一年市值分別大增3.53倍、3.69倍，因此建議優先布局中小主被動ETF掌握爆發力行情。

主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏表示，台灣AI市占高，在大市值巨頭背後，有大批「股本小、市占高」的隱形冠軍，正快速嶄露頭。

企業獲利成長往往為股市上漲的風向球，而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，具AI供應鏈優勢的台灣中小型股，獲利成長性強勁，過去三年股價爆發力遠遠超越大盤及權值股。

根據統計，國內中小股票型基金不論是近一年、二年或三年，績效皆大勝台股加權指數及一般型股票基金，且報酬率皆呈翻倍的亮眼表現。

沈建宏指出，北美四大CSP業者資本支出持續上修，印證AI產業成長仍看不到盡頭。Google 2026年資本支出預期由1,800-1,900億美元上修至1,950-2,050億元，並預告2027年資本支出將顯著增加，反映AI與雲端基礎設施投資加速。

相關公司並明確表示，未來資本支出將持續大幅提升，以因應AI需求成長與產能擴充，短期將對自由現金流造成壓力，但有助於把握AI長期成長機會。就後市表現分析，AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，因此，投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

富邦臺灣中小ETF（00733）經理人蘇筱婷表示，產業方面，隨AI伺服器運算效能與傳輸規格持續升級，帶動高階PCB、CCL、記憶體及伺服器關鍵零組件需求升溫，尤其高速傳輸、高階材料及記憶體規格升級，加上部分上游材料供給偏緊，有利具備技術門檻、議價能力及訂單能見度的中小型供應鏈。

展望後市，台股高檔震盪與類股輪動可能加劇，投資布局宜由追逐指數轉向基本面選股，聚焦AI規格升級、供需缺口及獲利成長能見度較高的中小型族群，掌握產業輪動下的中長期投資契機。