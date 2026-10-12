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主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今年震盪走高，進入第4季，指數位處相對高檔，投資人面臨獲利了結或續抱的抉擇。然而，歷史經驗顯示，第4季向來是台股企業營運旺季，10月更是布局後續行情的重要時點。根據統計，近三月有八檔主動式台股ETF報酬率逾一成，接下來可望持續有好表現。

統計2020年疫情以來台股表現，若聚焦大型市值股，以FTSE臺灣50指數觀察，10月進場後持有六個月平均總報酬達20.5%，11月、12月亦分別達21.4%及20.4%，均優於同期加權指數，顯示第4季大型權值股具有相對突出的歷史季節性表現。

主動野村台灣50ETF（00985A）經理人林浩詳表示，大型龍頭企業具備市場競爭優勢及較高獲利能見度，是參與台股長期成長的重要核心。然而，大型股並非齊漲，隨著類股輪動加快，單純依市值配置可能錯失基本面改善或新興成長機會，透過主動選股與權重調整，更有機會掌握不同產業的成長動能。

林浩詳指出，產業布局建議仍以AI科技與大型龍頭企業為主軸，除半導體及先進製程外，也可延伸至電子零組件、通信網路及電腦周邊設備等供應鏈，掌握AI算力需求擴張、資料中心建置及高速傳輸升級帶動的成長商機。

同時，可適度配置金融、傳產及其他產業，關注企業獲利改善與評價面具吸引力的標的，透過跨產業布局與動態調整，掌握不同族群的輪動機會。

主動富邦台灣龍耀ETF投資團隊表示，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，直接展現在台積電第3季營收與台灣出口總值突破歷史新高。隨AI產業逐步邁入商業化與獲利驗證階段，市場關注焦點將由資本支出規模，轉向企業訂單能見度、營收成長以及投資效益，具備實質獲利支撐的供應鏈可望持續受到資金青睞。

從產業布局觀察，AI投資商機正由晶片運算延伸至高速傳輸、電源管理、散熱及高階材料等領域。隨AI ASIC與新世代GPU平台持續升級，帶動高階PCB、CCL、伺服器電源、散熱模組及先進封裝測試需求擴張，台灣供應鏈受惠層面更加多元。

展望後市，AI結構性成長趨勢未變，投資策略將聚焦具備技術門檻、規格升級、供需缺口及獲利成長優勢的企業，並留意高檔評價波動，透過主動選股掌握AI產業升級帶來的投資契機。

ETF 主動式 績效

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