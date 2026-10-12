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全球市場觀測站／資料中心供應鏈 聚焦

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

油價居高不下，美債殖利率上周一度攀升至近24年高點，在利率維持高檔與評價面承壓下，S&P 500與那斯達克指數震盪加劇。法人表示，聯準會官員在9月利率決策會議中意見分歧，市場普遍認為10月升息機率不高，但年底前仍有一次升息的可能。在利率路徑尚未明朗的情況下，不確定性持續籠罩市場，預期股市波動度仍將維持偏高。不過，若後續經濟數據顯示成長動能放緩但未明顯惡化，將有助於穩定市場情緒，並支撐美股維持高檔整理；反之，若出現經濟降溫或惡化訊號，則可能進一步加劇市場波動。

中國信託投信認為，市場焦點仍在於AI供應鏈與即將展開的第3季財報。美光最新財報再次驗證AI記憶體需求強勁，投資人將持續關注輝達、超微等資料中心相關供應鏈的後續展望，以及大型科技企業AI資本支出是否延續成長態勢。

高盛預估，S&P 500成分股第3季獲利將年增27%、營收成長12%，若符合預期，將是連續第3季獲利增幅超過25%。核心成長動能仍來自超大型雲端服務業者的AI資本支出，預估第3季相關資本支出將年增約116%，帶動資料中心、AI伺服器、高階晶片、HBM、高速網通、電力與散熱等領域形成完整的AI供應鏈需求。展望第4季，中信NASDAQ ETF（009800）經理人張圭慧表示，市場焦點仍圍繞在人工智慧（AI）投資循環能否延續。觀察本輪AI行情演變，市場已不再僅聚焦於單一龍頭企業，而是押注整體AI基礎建設擴張周期。

此外，科技股維持強勢的核心支撐仍在企業獲利，今年美國科技企業財報普遍優於市場預期，顯示目前科技股的高評價並非單純來自資金推升，而是同時建立在企業獲利持續成長的基本面之上。

張圭慧指出，第4季市場主旋律仍是AI。只要大型科技企業持續增加投資、企業獲利維持高速成長，那斯達克中長期多頭趨勢仍有望延續。預期第4季行情將呈現「高檔震盪、震盪走高」格局。

債市方面，中國信託投信表示，在市場重新評估聯準會利率路徑的影響下，美債殖利率持續攀升，尤其長天期債券波動加劇。不過，聯準會官員對後續升息態度逐漸轉趨審慎，使短天期利率壓力相對可控，相關債券資產仍具備穩健收益與資金停泊價值。

供應鏈 市場 聯準會 那斯達克 美股

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