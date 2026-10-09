短債、非投等債、新興債 拉風

市場預期美國聯準會（Fed）10月升息機率降低，但12月仍有可能升息。法人指出，在利率居高不下的環境，反而提供了數十年來難得一見的收益機會，特別看好短天期債券、非投資等級債及新興市場債券。投資人布局債券時，應聚焦收益而非資本利得。

美國10年期公債殖利率9月下旬站上5%以來，就一直維持在高檔區，最近更一度衝到5.35%，為2002年以來新高。除了美國之外，其他成熟市場的長天期公債殖利率同樣居高不下，為全球金融市場增添變數。

富達國際指出，Q4金融市場最大挑戰並非經濟衰退，而是全球長天期公債殖利率走高。美國等主要成熟市場財政赤字居高不下，美政府債務占國內生產毛額（GDP）比重已超過100%。富達指出，美國發行大量債券，持續對長端殖利率形成上行壓力，使債市維持較高利率環境，但也讓固定收益資產再度具備吸引力。其中，短天期債券與非投資等級債券的收益較具有優勢。

瑞士百達資產管理公司指出，近期彭博公債指數所追蹤的全球公債平均殖利率已突破4%，為2000年以來最高水準。從評價角度來看，這樣的殖利率水準確實可能吸引投資人提高固定收益資產配置。

此外，百達認為，相較債券，股票的相對吸引力也下降。目前S&P 500指數的盈餘收益率（本益比倒數）相對於公債殖利率的優勢，已降至20多年來最低水準。

即使固定收益資產的評價已明顯改善，但百達仍認為，目前還不是逢低買進公債的時間。對於尋求收益的投資人來說，新興市場本地貨幣債券更有吸引力。在美伊衝突爆發後，多數新興市場經濟體展現出相當強的韌性，內需消費穩健加上出口持續成長，支撐經濟活動，使整體成長動能維持健康水準。

富蘭克林投顧認為，本波美國公債殖利率攀升，更多是反映高成長、高資本需求、高實質利率的結果，投資人可藉機建構較高殖利率的債券投資組合。新興本地貨幣債、美非投等債都可作為債券配置核心。