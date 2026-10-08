巴西大選挺進第二輪決選 法人教戰「這策略」搶攻拉美行情

巴西大選首輪結果出爐，右派候選人意外取得高得票率，接下來將進行二輪決選，市場重新評估政局與財政改革前景，帶動巴西股市強勢上攻，並推升拉丁美洲市場表現。法人建議先以「低選舉貝塔」分散布局，待決選政局明朗後，伺機加碼政策轉折與內需概念股。

摩根資產管理表示，巴西總統大選首輪投票結果，右翼參選人Flávio Bolsonaro領先現任總統魯拉，由於兩人均未取得過半數選票，因此，10月下旬將進行第二輪決選。

巴西股匯市反映投資人對財政紀律改善與親商政策的預期，激勵市場風險偏好與投資情緒，大型國營事業如巴西國家石油公司及許多金融股皆應聲上漲。

另外，摩根基金-拉丁美洲基金在金融股的配置將近40%，其次是原物料產業的20.3%與公用事業的11.3%，因此可明顯受惠於這幾天的市場表現，建議後續可持續關注總統決選結果及各項改革政策與施行方向。

玉山拉丁美洲基金經理人張銀成表示，巴西大選具極端二元風險，建議採取「低選舉貝塔（Low Election Beta）」的槓鈴配置，也就是兼顧防禦與成長，由於短線存在選舉震盪風險，可鎖定低政治關聯、映國幣收益相關題材，可布局美元營收為主的企業、具備基本面支撐且本土政治關聯度極低的銅礦產銷標的，或者墨西哥防禦型企業以分散單一國家風險；另外則是布局在有長期結構性趨勢的標的，例如數位金融龍頭、高ROE的民營銀行。

張銀成指出，待第二輪選舉結果明朗且政治不確定性消除後，可望伺機加碼受惠政策轉折的巴西內需股族群，以及利率敏感型類股。MSCI拉美預估本益比不到10倍，相較於全球股票指數存在顯著折價，提供投資人強大的下行保護與安全邊際。

此外，拉丁美洲整體區域股息殖利率高達4.7%，居全球主要市場前列，在震盪市場環境中能提供穩定的現金流防禦效益，建議投資人分散布局，透過拉丁美洲區域優於單一國家。