看對AI為何還是賺不到？法人共同解密

AI投資熱潮延續，投資人卻未必跟得上市場報酬。如何打破「看對趨勢、賺不到錢」的困境？鉅亨買基金表示，隨著市場由普遍上漲轉向表現分化，投資勝負的關鍵也更多面向。「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭指出，應先檢視需求能否帶來實際回報。科技巨頭持續擴大資本支出，企業也將AI導入營運，推升算力與資料中心需求；既有顯卡仍能創造租金收入，顯示運算資源具有商業價值。隨應用從個人使用延伸至企業流程，AI仍有成長空間。不過，需求增加能否轉化為持續獲利，仍須從營收、現金流與投資回收來判斷。

從掌握趨勢到挑選基金，羅瑤庭表示，同類基金也會因持股與經理人策略不同而出現績效差距。「鉅亨強勢王」結合強勢主題、一軍基金與「超底王」機制，由投研團隊追蹤全球趨勢、精選基金並動態調整組合，再以跌幅觸發加碼，串聯市場選擇、標的配置與進場節奏。面對選基金與進場時機的難題，透過專業研究與機制輔助，可減少自行篩選及汰弱留強的時間成本，讓布局更有紀律。

觀察產業機會，國泰小龍基金經理人黃維泰表示，需求正從雲端基礎建設延伸至應用，除資料中心擴建，AI代理、個人電腦、智慧手機與機器人，也將帶動後續商機。台灣具備完整半導體與電子供應鏈，受惠範圍涵蓋晶片製造、先進封裝、伺服器及周邊零組件。不過，評估成長動能仍須追蹤雲端業者資本支出、雲端營收與訂單能見度，確認投資能否持續轉化為供應鏈的營收與獲利。

隨AI設備升級，受惠機會也向供應鏈不同環節擴散。黃維泰指出，高速傳輸帶動光通訊與高階銅箔基板需求，晶片及封裝複雜度提高，推升ABF載板、測試設備與探針卡商機；雲端大廠自研晶片，也增加特殊應用晶片（ASIC）需求。機會愈多，愈須評估企業的技術門檻、競爭地位與獲利持續性。透過主動式台股基金的產業研究與持股調整，可隨需求變化布局，掌握不同階段的成長機會。

然而，受惠產業增加，不代表投資組合已充分分散。富達投信產品行銷部經理林佳撰表示，全球經濟成長仍具韌性，企業獲利也為股市提供支撐，但不同市場與產業的表現可能持續分化。評估股價是否昂貴，須將估值與獲利成長一起觀察；判斷利率影響，也應釐清背後原因，若反映需求穩健，未必全然不利股票。布局應回到企業品質與合理評價，避免單憑指數高低或政策訊號決定投資方向。

林佳撰指出，成長來源已不只集中於AI半導體，美國科技與雲端、亞洲AI供應鏈、日本資本投資相關產業及歐洲金融，都有值得留意的機會。投資人可透過跨區域、跨產業與跨資產配置，降低對單一題材的依賴；若有現金流需求，也可搭配多元收益策略。面對利率與地緣政治變化，配置的目的不只是尋找報酬，更是提高承受波動的能力，讓投資人能在市場反覆時，持續參與長期成長。