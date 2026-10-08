拉美股基金 短線強勢

巴西大選首輪結果出爐，右派候選人意外取得高得票率，接下來將進行二輪決選，市場重新評估政局與財政改革前景，帶動巴西股市強勢上攻，並推升拉丁美洲市場表現。近期巴西、拉美股票型基金同步走強，多檔近周績效逾10%，成為全球資金焦點之一。

巴西總統大選日前進行首輪投票，前極右翼總統波索納洛（Jair Messias Bolsonaro）之子佛拉維歐（Flávio Bolsonaro）意外以47%得票率，領先左翼現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的45%。由於佛拉維歐較親市場，因此巴西股匯近期雙漲，兩人將在25日進行第二輪決選，值得關注。

根據理柏資訊統治5日，觀察近周巴西及拉丁美洲基金績效表現，包括：法巴巴西股票漲19.7%、野村巴西漲17%、元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數漲16.2%、貝萊德拉丁美洲漲14.5%、富蘭克林坦伯頓全球投資系列—拉丁美洲漲11.6%、摩根拉丁美洲基金—JPM拉丁美洲漲11.4%、柏瑞拉丁美洲漲10%、玉山拉丁美洲漲8.3%、施羅德環球基金系列－拉丁美洲漲7.8%、瀚亞巴西漲4%。另外，若拉長時序至一年來看，上述所有基金近一年績效介於28.5%至51.1%，表現亮眼。

摩根資產管理表示，巴西總統大選首輪投票結果，右翼參選人佛拉維歐領先現任總統魯拉，由於兩人均未取得過半數選票，因此10月下旬將進行第二輪決選。巴西股匯市反映投資人對財政紀律改善與親商政策的預期，激勵市場風險偏好與投資情緒。

玉山拉丁美洲基金經理人張銀成表示，巴西大選具極端二元風險，建議採取「低選舉貝塔」的槓鈴配置。待第二輪選舉結果明朗且政治不確定性消除後，可望伺機加碼受惠政策轉折的巴西內需族群。