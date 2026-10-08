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中小主動式商品 勝率高
歷史經驗顯示，第4季美國期中選舉後不確定消除資金回流，股市有機會上攻，統計2000年以來，台股第4季一路漲到隔年第1季，單季平均報酬率分別高達4.7%及4.6%。建議優先布局中小主動式ETF或基金，提高投資勝率。
復華台灣新星主動式ETF（00418A）經理人戎宜蘋表示，Fed上個月啟動升息，展現抗通膨決心及公信力，使相關貨幣政策不確定性風險減緩，預期接下來台股指標大廠陸續進行法說會，加以AI相關企業財報公布，將增添台股基本面題材動能，除了聚焦大型龍頭股，亦可留意受惠AI崛起帶動的產業、技術或商業模式創新而崛起的中小型股成長爆發潛力機會。
主動台新臺灣中小ETF經理人沈建宏表示，美國聯準會（Fed）9月如市場預期升息1碼，聯邦資金利率目標區間調高至3.75%至4%，這也是2023年以來首次升息，由於台股前先回檔已反映升息利空，在聯準會確立升息後，台股呈現利空鈍化大漲，一度上攻逼近5萬點大關。
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