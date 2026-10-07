三變數干擾 Q4分散布局

資金回流AI股，全球主要股市等風險資產震盪向上。不過，進入第4季，投資人面臨美國聯準會（Fed）升息、美國期中選舉、地緣政治風險居高不下等三變數。法人指出，投資人在追求AI長期投資主題的同時，也要做到分散布局，尋求其他資產的投資機會並降低波動。

台股再創歷史新高，今年以來強漲72%，超越韓股成為亞股第一，領先韓股及費城半導體指數站上歷史新高，市值成為全球第四大。

法人持續看多台股有望再創高點，但強勢族群輪動快速，操作難度提高，更需要優秀的經理人主動掌舵，以安度並征服波動的市場。

今年台股仍有機會讓投資人大豐收，優秀的主動式ETF及共同基金可望打敗大盤。

除了台股之外，日股及韓股今年也可望有優異表現。投信看好日韓產業與台股互補，陸續推出單一市場、台韓╱台日等兩國市場、台日韓三個市場等產品，希望能全方位捕捉各個領域及族群的投資機會。

Fed年底前將開會兩次，市場最新預期是10月升息機率降低。富蘭克林投顧指出，Fed已提高市場對「偏高利率環境」的預期，後續Fed仍將審慎評估經濟數據，且因通貨膨脹大致仍處下行軌道，預估本波應屬溫和升息。

富蘭克林投顧表示，風險資產穩中走升趨勢不變，現階段股票配置可留意不同風格與產業均衡機會，債券投資則以收益為主、資本利得空間有限。