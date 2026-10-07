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台美產業雙星 投資優選

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
Q4市場展望及配置建議
Q4市場展望及配置建議

美、台股均再度改寫收盤新高價。國泰投信表示，第4季全球投資環境將呈現「總經有逆風、產業有亮點」景況，投資人可聚焦台美科技雙主線掌握AI長線成長趨勢，而在正向展望之際，國泰投信總經理劉上旗提醒投資人也需要具備風險意識，做好資產配置。

國泰資產管理暨國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，戰事推升油價並重新點燃全球通膨疑慮，美國、歐洲及日本央行第4季持續升息機率仍高；目前債市利率也已逐步反映未來一年約3碼的升息預期，預估至年底美國10年期公債殖利率偏向5%高檔震盪，美元指數則在100上下，油價將是後續重要驅動因素。

林啟超指出，台灣2026年出口挑戰9,000億美元，經濟成長率上看12%，全年獲利估約7.8兆元，年成長約73%；2027年出口上看1兆美元，獲利挑戰10兆元，市值上看200兆元，將是支撐台股的堅實底氣。

展望台股第4季，國泰投信基金投資處協理黃維泰抱持正向看法，隨著聯準會升息、美國期中選股等外部不確定性漸漸被釐清，市場回歸聚焦在基本面及對2027年的展望。

針對今年最強的費半指數展望，國泰費城半導體經理人李翰林分析美股指出，該指數2026年、2027年每股純益成長率分為143.7%及45.8%，高於那斯達克100指數及標普500指數；同時，估值相較ChatGPT問世時大幅降低，主要來自預期每股純益成長率大幅提高，顯示產業仍有獲利成長支撐。

國泰投信產品策略發展處協理游日傑認為，高利率環境雖可能放大市場波動，但全球AI競賽進入「比技術、比資本、比規模」新階段，具競爭優勢的科技龍頭值得持續關注，建議留意台美科技雙星，如國泰費城半導體（00830）、國泰台灣科技龍頭（00881）等，參與AI及半導體技術升級商機，掌握台灣製造以及美國創新的雙引擎。

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美、台股均再度改寫收盤新高價。國泰投信表示，第4季全球投資環境將呈現「總經有逆風、產業有亮點」景況，投資人可聚焦台美科技雙主線掌握AI長線成長趨勢，而在正向展望之際，國泰投信總經理劉上旗提醒投資人也需要具備風險意識，做好資產配置。

三變數干擾 Q4分散布局

資金回流AI股，全球主要股市等風險資產震盪向上。不過，進入第4季，投資人面臨美國聯準會（Fed）升息、美國期中選舉、地緣政治風險居高不下等三變數。法人指出，投資人在追求AI長期投資主題的同時，也要做到分散布局，尋求其他資產的投資機會並降低波動。

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